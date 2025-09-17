Трампа критикуют за нарушение этикета во время встречи с королем Чарльзом: что произошло (видео)

Король Чарльз и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за то, что он во время своего государственного визита в Британию якобы нарушил этикет на встрече с королем Чарльзом. Американского президента обвиняют в том, что он шел впереди короля и поздоровался за руку с ним и другими членами королевской семьи.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Король Чарльз встретил президента США в Виндзорском замке, где состоялась официальная церемония встречи.

Реклама

Они вместе осмотрели строй Королевской гвардии, при этом король Чарльз шел один на определенном расстоянии позади Трампа, что вызвало комментарии в социальных сетях.

В частности, известный телевизионный комментатор Нариндер Каур написала на X: «О Боже… он идет перед королем, будто Чарльз даже не существует и не имеет значения!».

Как сообщил Newsweek источник в королевской семье, по протоколу глава государства, который совершает визит, всегда идет первым.

В том, что Трамп не нарушал в этом случае этикет свидетельствует видео, снятое перед началом смотра почетного караула, на котором видно, что король Чарльз приглашает Трампа пройти перед ним.

Реклама

Также президента США некоторые комментаторы критиковали за то, что во время встречи с королем Чарльзом он решил не склонять головы, а поздоровался рукопожатием, положив сверху руку. Таким же образом он поздоровался с принцем Уильямом.

Однако, как отметило издание Newsweek, на официальном веб-сайте королевской семьи приведены следующие рекомендации по встрече с королевской семьей: «Нет обязательных правил поведения во время встречи с королевой или членом королевской семьи, но многие люди желают придерживаться традиционных форм. Для мужчин это поклон шеи (только с головы), тогда как женщины делают небольшой реверанс. Другие люди предпочитают простое рукопожатие обычным способом».

Напомним, ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп не сделала реверанса,пожимая руки Чарльзу и Камилле, а также Уильяму и Кейт.