Суд Нью-Йорка объявил обвинение Дональду Трампу – CNN

Подобных прецедентов в истории Соединенных Штатов еще не было.

Суд Нью-Йорка объявил обвинение 45-му президенту США Дональду Трампу. Его могут привлечь к уголовной ответственности уже на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Адвокат политика заявил, что обвинительный акт будет объявлен в ближайшие дни. Впрочем, Дональд Трамп считает обвинение в свою сторону "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

Как известно, подобных прецедентов в Соединенных Штатах еще не случалось. Так что это может быть первый случай в американской истории, когда перед уголовной ответственностью предстанет президент — будь то нынешний или бывший.

Напомним, Трампа обвиняют в скрытой выплате 130 тысяч долларов США порноактрисе, с которой у него якобы был роман. 45-й президент призвал своих сторонников к протесту, спрогнозировав, что его арестуют 21 марта.

Также Дональда Трампа обвиняют еще и в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств. В частности, речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.

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