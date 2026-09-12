Трампа могут убрать еще до Нового года: дипломат прогнозирует катастрофическое поражение на выборах

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президента США Дональда Трампа может ожидать катастрофическое поражение на выборах в Конгресс, после чего против него могут начать процедуру импичмента.

Об этом дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь в 2010-2011 годах Роман Бессмертный сказал в эфире Эспрессо.

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По словам Бессмертного, после выборов Трамп может потерять значительную часть своего влияния в американской политике. В то же время дипломат не исключает, что президента США могут попытаться отстранить от должности еще до Нового года.

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«Трампа, ожидает катастрофическое поражение на этих выборах. И его, как кочергу или веник, поставят в угол американской политики. И будет стоять он там — если его просто не уберут еще до Нового года из-за импичмента, — потому что он надоел уже всей Америке настолько, что сейчас уже очевидно: республиканцы потерпят поражение и в Палате представителей, причем преимущество демократов там составит где-то 30 голосов», — отметил Бессмертный.

По мнению дипломата, схожий сценарий может развернуться и в Сенате. Он предположил, что демократы могут получить там на 10–15 голосов больше.

«И здесь угроза не только отстранения Трампа от процессов, начала судов и следственных комиссий, но вполне возможный вариант дальнейшего развития событий — импичмент», — подчеркнул Бессмертный.

Он также призвал не расценивать нынешние действия Трампа как настоящие переговоры или реальное продвижение в направлении достижения мира.

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«Поэтому не смотрите на то, что сейчас пытается делать Трамп как на переговоры, как на достижение какого-то мирного процесса — это имитация процесса», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал американцев поддержать республиканцев, пообещав им единовременную выплату в $5 000.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подарил трем своим помощницам в Белом доме по 45 тысяч долларов наличными.

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