Трампа обязали выплатить журналистке более $80 млн по делу о домогательствах

Эта сумма более чем в восемь раз превышает ту, которую потребовала женщина.
Суд обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице и журналистке Джин Кэрролл, обвинившей политика в клевете и сексуальном домогательстве.
Об этом информирует CNN.
В сообщении указывается, что Трамп должен выплатить указанную сумму за публичные заявления, сделанные им в 2019 году, отрицая обвинения в попытке изнасилования журналистки.
Суд присяжных Мангеттена решил, что Трамп должен заплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 миллиона долларов. Кроме того, политик должен заплатить женщине 11 миллионов долларов на восстановление репутации и 7,3 миллиона долларов за эмоциональный ущерб.
Также Дональд Трамп будет обязан уплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия, делая заявления по поводу Кэрролл.
В публикации указывается, что эта сумма более чем в восемь раз превышает сумму, которую Кэрролл требовала изначально.
Напомним, ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу бывшего американского президента Дональда Трампа на состоявшихся в ноябре 2024 года выборах в США.
Кроме того, мы ранее информировали, что New York Times объяснили, почему ЕС опасается победы Трампа.
Читайте также:
- "День! Динь! Динь! Запуск! Псссс, бум!": Трамп объяснил, как будет работать противоракетный щит США (видео)
- Трамп и Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир
- Помпео ответил, будут ли Штаты поддерживать Украину в случае президентства Трампа