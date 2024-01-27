Трампа обязали выплатить журналистке более $80 млн по делу о домогательствах

Эта сумма более чем в восемь раз превышает ту, которую потребовала женщина.

Суд обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице и журналистке Джин Кэрролл, обвинившей политика в клевете и сексуальном домогательстве.

Об этом информирует CNN.

В сообщении указывается, что Трамп должен выплатить указанную сумму за публичные заявления, сделанные им в 2019 году, отрицая обвинения в попытке изнасилования журналистки.

Суд присяжных Мангеттена решил, что Трамп должен заплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 миллиона долларов. Кроме того, политик должен заплатить женщине 11 миллионов долларов на восстановление репутации и 7,3 миллиона долларов за эмоциональный ущерб.

Также Дональд Трамп будет обязан уплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия, делая заявления по поводу Кэрролл.

В публикации указывается, что эта сумма более чем в восемь раз превышает сумму, которую Кэрролл требовала изначально.

Напомним, ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу бывшего американского президента Дональда Трампа на состоявшихся в ноябре 2024 года выборах в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что New York Times объяснили, почему ЕС опасается победы Трампа.

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