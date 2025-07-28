Трампа охранял странный автомобиль, пока он играл в гольф в Шотландии: фото

Дональд Трамп на поле для гольфа в Шотландии / © newsru.co.il

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Президент США Дональд Трамп побывал в Шотландии, где сыграл в гольф. А в Абердине протестовали против его присутствия. Но внимание СМИ привлекло не только это, но и беспрецедентные меры охраны. Поле для гольфа окружали армейские грузовики, а президенту США сопровождал новенький бронированный гольф-кар.

Об этом пишет Daily Mail.

Хотя президент США решил проехать полем для гольфа на стандартном белом багги, за ним на протяжении всего забега следовал более громоздкий внедорожник.

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Эксперты по безопасности считают, что по всем «явным признакам» тележка является труднобронированным средством защиты.

Он имел сходство со «Зверем» — официальным автомобилем президента США, сопровождающим главу государства в большинстве поездок.

«Зверь» является бронированным и пуленепробиваемым автомобилем, оснащенным гаджетами в стиле Бонда, включая дымовые завесы и электрифицированные дверные ручки.

Бронированный гольф-кар следовал за Трампом по полю / © newsru.co.il

А гольф-кар казался его меньшей копией. Эксперты отметили, что черная полоса вокруг лобового стекла указывает на то, что автомобиль бронирован, а вмятины вокруг окон — еще один явный признак бронирования, предусматривающий добавление дополнительных панелей для защиты.

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Окна были тонированы, поскольку они усилены слоями ламината, известного как «прозрачная броня». Один из экспертов идентифицировал модель как Polaris Ranger XP и сообщил, что он спроектирован таким способом, чтобы обеспечить пассажирам максимальную защиту, оставаясь достаточно легким, чтобы не повредить трассу.

Polaris Ranger XP продается обычным покупателям примерно за 20 тысяч фунтов стерлингов, однако следует отметить, что сильно модифицированная версия Трампа обойдется гораздо дороже.

Предполагается, что гольф-кар сопровождал Трампа, чтобы дать ему возможность безопасно скрыться, если по нему откроют огонь на открытом поле для гольфа.

Но присутствие бронированного гольф-кара стало не главной сенсацией визита Трампа в Шотландию. Камеры зафиксировали, как президент США жульничал в гольф.

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Дональд Трамп поиграл в гольф в Шотландии / © newsru.co.il

Кэдди (помощники на поле для гольфа), незаметно подбрасывали мячики на поле в выгодное место, чтобы президенту США было легче совершить эффектное попадание в лунку.

Визит президента США в Тернберри на поля для гольфа является частью приватной пятидневной поездки в Шотландию, которая началась в пятницу вечером. Дональд Трамп уже успел встретиться с Урсулой фон дер Ляен для переговоров по торговым отношениям между США и Европой.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио намекнул, кто может заменить Дональда Трампа в должности президента США.