Трампа оштрафовали на 5 тысяч долларов за пост в соцсети: кого он оскорбил

Штраф вынесен за нарушение запрета что-либо говорить или писать о членах аппарата суда.

Нью-Йоркский судья Артур Энгорон 20 октября оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на пять тысяч долларов.

Об этом пишет CNN.

Судья Энгорон постановил, что Трамп нарушил обязательство о неразглашении, которое запрещает политику обидно отзываться о сотрудниках суда в процессе мошенничества. Это рассмотрение связано с обвинениями в адрес Трампа о введении в заблуждение о стоимости его активов.

Штраф экс-президенту судья назначил за то, что на сайте предвыборной кампании Трампа остался в соцсетях пост об одном из сотрудников суда, который Энгорон признал унизительным и распорядился удалить.

Судья не стал обвинять политика-республиканца в неуважении, но оставил за собой право сделать это в будущем – или даже отправить Трампа под стражу, если политик продолжит нарушать запрет.

"Дональд Трамп получил достаточные предупреждения от этого суда о возможных последствиях нарушения приказа о кляпе. Он конкретно признал, что понимает и будет выполнять его. Соответственно, вынесение еще одного предупреждения уже нецелесообразно; этот суд далеко позади стадии предупреждения", – сказал судья Артур Энгорон.

Адвокаты Трампа заверили, что сохранение публикации на сайте было непреднамеренным.

Напомним, Дональду Трампу в Федеральном суде Вашингтона объявили обвинения в заговоре ради попытки отменить результаты выборов в 2020 году, что привело к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года.

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