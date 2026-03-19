Трампа оставляют наедине в войне против Ирана— Reuters

Трамп теряет поддержку / © Associated Press

Реклама

Ближайшие союзники президента США Дональда Трампа в Европе отказываются присоединиться к его военной операции против Ирана.

Об этом пишет Reuters.

«Европейские лидеры опасаются быть вовлеченными в военный конфликт, цели которого они не до конца понимают», — отмечают журналисты.

Реклама

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения в целесообразности этой войны.

«До этого дня нет убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом. Вашингтон не консультировался с нами и не говорил, что необходима европейская помощь… Мы заявили, что пока идет война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормужском проливе, например, военными средствами», — заявил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус и президент Франции Эммануэль Макрон также не поддерживают Трампа.

Напомним:

Европейское издание Politico утверждает, что Европа фактически единогласно отказала Трампу помогать обеспечить безопасность Ормузского пролива, заявив, что это «не ее война». В то же время, как пишет американское одноименное издание, внутри лагеря Трампа нарастает тревога: часть союзников президента опасается, что Иран фактически перехватил инициативу и загоняет США в затяжной конфликт без четкого выхода.

Реклама

Блокировка пролива уже толкнула цену на нефть выше $100 за баррель, а вместе с ней — и внутриполитическое давление на Белый дом в преддверии промежуточных выборов. Таким образом, Трамп оказался в тисках: союзники за океаном отказывают в поддержке, а свои дома предостерегают от эскалации, которая может обойтись слишком дорого.