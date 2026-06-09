Трампа освистали на глазах тысяч людей: что стало причиной (видео)

Трампа освистали тысячи американцев / © AP News

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Президента США Дональда Трампа громко освистали тысячи американцев. Все произошло во время звучания национального гимна на финале NBA 2026. Президент посетил третью игру между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», но был унижен фанатами.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

Дональда Трампа освистали во время гимна США

Так как американский лидер захотел прийти на игру, пришлось перекрывать десятки маршрутов. Собиравшиеся на матч болельщики были вынуждены либо прийти на несколько часов раньше, либо опоздать вообще.

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Болельщиков призвали прибыть на стадион на два часа раньше, чтобы президент США мог безопасно добраться на игру. Люди стояли в длинных очередях, лишь бы попасть на Мэдисон-сквер-гарден.

Защитник команды «Сан-Антонио Сперс» Де’Аарон Фокс сказал журналистам, что присутствие Трампа на игре создает неудобства для всех остальных.

Жители Нью-Йорка решили показать свое отношение к Трампу. Когда во время звучания гимна президента США показали на большом экране, публика громко освистала его.

Комиссар NBA Адам Сильвер защитил появление Трампа перед игрой в интервью команде Inside the NBA:

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«„Никс“ ведут в серии 2-0 перед третьей игрой. Повлияет ли появление Трампа на атмосферу? Мы знаем, что некоторым игрокам „Никс“ он не нравится».

В преддверии третьей игры финала руководство клуба «Нью-Йорк Никс» официально предупредило болельщиков о возможных задержках.

Похожая ситуация уже возникала в прошлом году на финале Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Из-за тщательных проверок на входе образовались огромные очереди, и часть трибун оставалась пустой даже после того, как организаторы сместили время начала матча.

На вопрос журналистов CBS News о том, как обычным американцам позволить себе такие расходы, Трамп посоветовал воспользоваться трансляцией:

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«Они могут посмотреть игру по телевизору — это почти бесплатно. Но такова жизнь. Если бы команда не имела такого безумного успеха, попасть на трибуны было бы гораздо проще. Сейчас у них отличные времена и отличная команда, хотя раньше они тоже несли потери и страдали», — заявил Трамп.

Трамп назвал журналистку «мошенницей или глупой»

Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно прекратил интервью с ведущей программы Meet The Press Кристен Велкер после резкого спора.

Во время разговора он снова настаивал на том, что президентские выборы 2020 года, где победил Джо Байден, были сфальсифицированы.

Трамп обвинил журналистку и представляемый ею телеканал в мошенничестве, заявив, что медиа прекрасно знают о якобы «поддельных» результатах голосования.

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Когда Велкер опровергла эти утверждения, политик обвинил ее в игре на руку фальсификаторам и назвал «либо мошенницей, либо глупой», после чего разговор завершился.

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