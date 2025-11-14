Трампа отговаривают от ядерных испытаний: чиновники США выступают против идеи президента

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Высокопоставленные должностные лица Министерства энергетики США и Национального управления ядерной безопасности (NNSA) в ближайшие дни планируют встретиться с администрацией Белого дома и Советом национальной безопасности, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от возобновления взрывных испытаний ядерного оружия . Эксперты считают, что взрывать боеголовки, как предложил Трамп, не только нецелесообразно, но может вызвать геополитическое напряжение.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Идея, вызвавшая путаницу

Причиной внутреннего конфликта стал пост Трампа в социальных сетях, опубликованный в октябре, где он поручил Министерству обороны начать тестирование ядерного оружия «через программы тестирования в других странах». Хотя за строительство и тестирование бомб отвечает NNSA (подразделение Минэнергетики), а не Министерство обороны, в Белом доме подтвердили намерения президента.

«Через программы тестирования других стран президент Трамп поручил Министерству войны и Министерству энергетики опробовать наше ядерное оружие на паритетной основе. Ничто не исключено из рассмотрения, поскольку все полномочия в принятии решений принадлежат Президенту», — заявил представитель Белого дома.

Сам Трамп недавно объяснил свое решение стремлением не отставать от других ядерных держав.

«Причина, по которой я говорю, — тестирование, заключается в том, что Россия объявила, что собирается провести испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Остальные страны тестируют. Я не хочу быть единственной страной, не тестирующей», — заявил Трамп.

Это произошло после того, как в октябре президент России Владимир Путин заявил о якобы успешном испытании торпеды "Посейдон".

Попытка перенаправить решение

Американские чиновники, включая министра энергетики Криса Райта и главу NNSA Брендона М. Уильямса, планируют сообщить Белому дому, что подрыв ядерных боеголовок нецелесообразен.

«На предстоящей встрече чиновники NNSA и DOE будут готовы сказать администрации, что „не будет никаких испытаний“ с привлечением взрывных ядерных материалов, и будут пытаться склонить Белый дом к осуществленному плану, не предусматривающему подрыва чего-либо», — отметил один из источников издания.

По словам другого источника, в администрации рассматривают комментарии президента как желание ужесточить тестирование ядерных ракет, а не детонацию бомб. Сам Райт ранее заявлял, что испытания США являются "системными испытаниями", но "не ядерными взрывами" .

Последствия возобновления испытаний

Политика NNSA не изменилась: никаких планов по взрывным испытаниям нет. В последний раз США проводили полномасштабное ядерное испытание в 1992 году, а в 1996 году эта практика была запрещена президентом Биллом Клинтоном.

Эксперты обеспокоены тем, что восстановление испытаний может обострить геополитическое напряжение.

"Существует обеспокоенность, что если США возобновят тестирование, Китай также может использовать это как повод для проведения ядерных испытаний - то, что он, по его словам, сейчас не делает - повышая геополитическую температуру по всему миру", - отмечает источник.

Также отмечается, что если Трамп прикажет возобновить тестирование (на что у него есть полномочия), это займет минимум 36 месяцев подземных работ в Неваде для получения научно полезных данных. При этом есть риски судебных тяжб от экологических групп, а также сопротивление со стороны властей штата.

глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда разразилась Вторая мировая война. По его словам, США должны перевести всю систему оборонных закупок на «военные рельсы» и быть готовыми к «сдерживанию противника».