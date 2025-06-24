Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира — за что на этот раз

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира за соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Об этом говорится в Fox News.

Официально выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира республиканец из Джорджии, член Палаты представителей Бадди Картер. Он заявил, что президент США «сыграл исключительную историческую роль» в завершении «12-дневной войны» между Израилем и Ираном.

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В письме Нобелевскому комитету он отметил, что это соглашение свидетельствует о «тот же духе, который Нобелевская премия мира стремится отметить: миротворчество, предотвращение войны и международная гармония».

Также в сообщении говорится, что Трамп «помешал Ирану, который считается крупнейшим государственным спонсором терроризма, получить самое смертоносное оружие на планете».

«Лидерство президента Трампа во время этого кризисного момента воплощает идеалы, за которые присуждается Нобелевская премия мира», — заявил Картер.

История номинаций Трампа на Нобелевскую премию

Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию происходит уже не в первый раз. В текущем году конгрессмен Даррелл Исса выдвинул его за миротворческое влияние победы на выборах 2024-го.

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21 июня 2025 года правительство Пакистана через вице-премьера и министра иностранных дел Ишхака Дар номинировало Трампа на Нобелевскую премию мира 2026-го за посредничество в мирном урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном в мае. Пакистан назвал дипломатическое вмешательство «решительным» и «поразительной дипломатией», которая предотвратила потенциальную ядерную эскалацию. Однако меньше, чем через сутки после номинации, Трамп приказал нанести удар по ядерным объектам в Иране, что вызвало критику в Пакистане. Эта страна назвала такой шаг американского президента нарушением международного права

Ранее, в феврале 2025 года, Дональда Трампа номинировал и норвежский конгрессмен Кристиан Трибринг-Гедде за соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ (Abraham Accords).

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