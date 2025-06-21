Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира: какая страна выступила инициатором

Дональд Трамп / © Associated Press

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Правительство Пакистана рекомендует президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за его «решительное дипломатическое вмешательство и определяющее лидерство в индийско-пакистанском кризисе».

Об этом сообщила пресс-служба пакистанского правительства.

Там написали, что Трамп «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и блестящую государственную мудрость» в дипломатической работе с Исламабадом и Нью-Дели, и это помогло деескалировать ситуацию, а в конечном итоге привело к прекращению огня и предотвратило «широкий конфликт между двумя ядерными государствами, который мог бы последовать».

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«Это вмешательство является свидетельством его роли подлинного миротворца и его приверженности разрешению конфликтов путем диалога», — говорится в сообщении.

После этого Трамп опубликовал пост, в котором написал, что не получит Нобелевскую премию мира за «прекращение ряда войн».

«Я не получу Нобелевскую премию мира за это, за прекращение войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией, и я не получу ее за реализацию Соглашений Авраама на Ближнем Востоке! Нет, я не получу Нобелевскую премию, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно», — подытожил он.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров при посредничестве Соединенных Штатов Америки.

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