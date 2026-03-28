Трампа "взяли на мушку": страна НАТО проверит поставки американского оружия в Украину

Президент США Дональд Трамп

Финляндия возьмет под жесткий контроль поставки американского оружия , которое европейские страны покупают для украинской армии. В Хельсинки опасаются, что из-за истощения собственных военных ресурсов Вашингтон может тайно перенаправить критически важные системы ПВО на войну против Ирана.

Об этом пишет Euronews.

Подозрения в США и контроль НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен заявил, что его страна обязательно проверит, выполняет ли Вашингтон контракты, подписанные с европейскими членами Альянса. Беспокойство возникло после сообщений в СМИ о том, что Пентагон рассматривает возможность опрокидывания на Ближний Восток оружия, предназначавшегося для украинских сил обороны.

Речь идет прежде всего о жизненно необходимых системах противовоздушной обороны для перехвата российских ракет и дронов. Их покупают через систему приоритетных потребностей НАТО для Украины (PURL), позволяющую европейцам заказывать американское оружие для Киева.

«Каждый раз, когда мы оцениваем, как тратятся деньги, мы верим, что механизм работает. Но если возникнут проблемы, нам, конечно, придется пересмотреть это», — отметил министр обороны Финляндии.

Отказ от участия в войне и шантаж Вашингтона

В то же время Хельсинки категорически отказывается втягиваться в американо-израильскую интервенцию в Иране, несмотря на завуалированные угрозы со стороны Госсекретаря США Марко Рубио. Американское чиновник ранее намекал, что поддержка Украины окажется под угрозой, если Европа не поможет разблокировать Ормузский пролив.

В ответ на этот шантаж финское правительство напомнило о своей совместной границе с Россией протяженностью 1350 километров. Антти Гяккянен подчеркнул, что все ресурсы его государства вовлечены в поддержание собственной боевой готовности, поэтому о опрокидывании сил в Персидский залив не может быть и речи. Президент Финляндии Александр Стубб также поддержал эту позицию, ясно заявив, что война на Ближнем Востоке вообще не является делом оборонного альянса НАТО.

Шантаж США и дефицит оружия

Напомним, что накануне европейские союзники отказались немедленно отправлять военные корабли в Ормузский пролив из-за высоких рисков. В ответ Госсекретарь США Марко Рубио прибег к откровенному шантажу, намекнув, что Белый дом может остановить помощь нашему государству.

Американское должностное лицо прямо заявило, что Украина — это не американская война, и пригрозило перенаправить предназначенное для ВСУ оружие на собственные нужды. В свою очередь в ЕС напомнили, что Вашингтону следует усилить давление на Россию, активно поставляющую Тегерану беспилотники и разведывательные данные для ударов.

Подозрения европейцев относительно возможного опрокидывания украинского оружия на Ближний Восток имеют вполне реальную почву. Из-за высокой интенсивности боевых действий против Ирана Пентагон стремительно исчерпывает запасы стратегических крылатых ракет и других дорогостоящих боеприпасов.

По данным западных СМИ, американские военные уже выпустили более 850 ракет Tomahawk, что является абсолютно нежизнеспособным темпом. Поскольку производство новых систем крайне медленно, Вашингтон рискует остаться с пустыми складами, что и заставляет его искать ресурсы за счет других, в частности европейских направлений.