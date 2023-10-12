Трамписты нашли "медицинскую причину" не выбирать Скализа спикером Палаты представителей

Сторонники экс-президента США обратили внимание на то, что Стив Скализ лечится от рака.

Республиканцы, являющиеся выразительными сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, считают неправильным выбор Стива Скализа претендентом на нового спикера Палаты представителей. Трамписты цинично мотивировали свою позицию тем, что Скализ проходит лечение от множественной миеломы – формы рака крови.

Об этом сообщает Reuters.

"Мне нравится Стив Скализ, и он мне нравится настолько, что я хочу видеть, как он побеждает рак, а не жертвует своим здоровьем на самой сложной должности в Конгрессе", — заявила Маджори Тейлор Грин, поддерживавшая его конкурента и фаворита Дональда Трампа — Джима Джордана, который является откровенным скептиком военной помощи Украине.

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В то же время 58-летний Скализ получил почти легендарный статус в республиканских кругах, пережив тяжелое огнестрельное ранение после того, как вооруженный мужчина открыл огонь во время тренировки для благотворительного бейсбольного матча в 2017 году. Он также вызывает широкое уважение как ветеран-законодатель, много лет занимавший партийные руководящие должности.

Как сообщалось ранее, во время тайного голосования среди представителей Республиканской партии Стив Скализ получал 113 голосов, а Джим Джордан — 99.

Напомним, спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отстранен от должности. За его отставку проголосовали 216 человек, против — 210. Такой случай, когда члены Палаты представителей проголосовали за отставку спикера, произошел впервые в истории Соединенных Штатов.

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