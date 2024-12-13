Трампу будет сложно убедить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров, — Foreign Affairs

Однако альтернатив почти не существует, а рычаги влияния нового президента США сохраняются.

В мае 2023 года Дональд Трамп заявил, что способен завершить войну в Украине через 24 часа. Это стало одним из его ключевых предвыборных тезисов.

Об этом сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для Foreign Affairs.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Киев и его союзники осторожно подходили к вопросу переговоров, опасаясь, что это может быть воспринято как слабость. Однако избрание Дональда Трампа президентом США открывает для президента Украины Владимира Зеленского простор для маневра. Теперь он может утверждать, что участие в переговорах становится необходимым под влиянием политического давления. В своем недавнем интервью Зеленский уже дал понять, что готов обсудить возможные варианты завершения войны.

Ситуация на фронте

Пока условия войны не позволяют быстро заключить соглашение. Для ее завершения требуется либо полная победа одной из сторон, либо патовая ситуация. Никакая сторона не имеет явного преимущества, но война еще не дошла до тупика.

"Если Трамп будет угрожать сократить помощь Украине, Путин будет иметь еще больше сил продолжать борьбу, а не прекратить свое вторжение; наступающие армии редко прекращают борьбу, когда их противник вот-вот станет слабее. Если Путин почувствует, что Трамп и его новая команда пытаются задобрить Кремль, он станет более агрессивным, а не менее", — говорится в материале.

Урок Афганистана

Договоренность США с Талибаном во время первого срока Трампа, преследовавшая цель прекратить конфликт в Афганистане, в конце концов привела к катастрофе. Талибан использовал соглашение для укрепления своих позиций и вернул контроль над страной.

Похожая стратегия умиротворения агрессора в отношении России может обернуться такими же последствиями.

"Умиротворение Путина тоже не пойдет. Вместо того, чтобы просто давать Путину все, что он хочет — что вряд ли является примером восхваляемого мастерства новоизбранного президента в заключении соглашений — Трамп должен разработать более утонченный план, поощряя Украину номинально отказаться от некоторых территорий России в обмен на безопасность", — говорится в статье.

Членство Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО может стать решающим фактором стабилизации ситуации на границе с Россией. Издание отмечает, что официальное приглашение Киева в альянс в день подписания мирного соглашения будет не только предотвращать затягивание процесса, но и гарантировать Украине четкие перспективы безопасности.

Однако у НАТО есть опасения. Некоторые страны, как Германия и Венгрия, считают, что это может привести к эскалации. В материале говорится, что у России после трех лет войны уже нет ресурсов для противостояния НАТО. Украина может стать одной из сильнейших армий Альянса, что позволит перераспределить военные обязательства между союзниками.

"Ни Путина, ни Зеленского не удастся легко уговорить сесть за стол переговоров, и Трамп может возмущаться из-за обязательности сохранения и даже расширения поддержки Украины как средства принуждения к переговорам. Но бесконечная война или капитуляция перед Путиным были бы гораздо хуже", — говорится в сообщении.

Напомним, Блинкен рассказал, что содержит новый пакет оборонной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов долларов.

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