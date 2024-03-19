Трампу грозит конфискация имущества: почему бывший президент до сих пор не внес залог 454 миллиона долларов

Попытки Дональда Трампа получить кредит для покрытия судебного решения в размере 454 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке провалились. По словам адвокатов, три десятка поручительских компаний отказали бывшему президенту в предоставлении займа, что приблизило Трампа к реальной угрозе конфискации его имущества.

Об этом пишет агентство Reuters.

Бывший президент должен либо выплатить эту сумму из своего кармана, либо внести залог, чтобы предотвратить конфискацию активов в пользу государства, пока он будет обжаловать решение судьи Артура Энгорона от 16 февраля против него за искажение стоимости имущества с целью обмануть кредиторов и страховщиков.

Как сообщили адвокаты, Трамп, двое его взрослых детей и другие руководители Trump Organization до сих пор безрезультатно обращались в 30 компаний через четырех отдельных брокеров. Остальным обвиняемым грозят судебные решения на общую сумму 10 миллионов долларов.

Облигационная компания окажется на крючке любых выплат, если Трамп проиграет апелляцию и окажется неплатежеспособным.

Дело, возбужденное генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летиш Джеймс в сентябре 2022 года, является одной из нескольких юридических проблем, которые не дают спокойно спать кандидату-республиканцу в президенты США.

77-летний Дональд Трамп отрицает свою вину и обещает оспорить решение, которое ставит под угрозу империю недвижимости его семьи.

Он должен внести залог в течение 30 дней с момента вынесения судебного решения – до 25 марта. В противном случае государство конфискует некоторые активы Trump Organization, чтобы гарантировать исполнение вердикта.

В заявлении, поданном в понедельник, адвокаты Трампа призвали Апелляционную палату штата среднего звена отложить исполнение решения, утверждая, что сумма была чрезмерной. Пока неизвестно, когда вынесет решение апелляционный суд.

Напомним, экс советника Трампа упрятали в тюрьму. 74-летний Наварро приговорен к 4 месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу, и теперь он должен стать первым бывшим чиновником Белого дома в истории США, которому придется отбывать тюремный срок за такое преступление.

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