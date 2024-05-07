Трампу грозит тюремное заключение из-за разглашения информации о суде

Суд не видит, что несколько штрафов в 1000 году повлияли на Трампа.

Судья в уголовном процессе против Дональда Трампа за подкуп порнозвезды оштрафовал его на 1000 долларов за неуважение к суду.

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Об этом информирует Reuters.

Это уже десятый случай, когда Трампа штрафуют за нарушение приказа о неразглашении информации, в следующий раз бывшего главу Белого дома могут отправить в тюрьму.

Судья Хуан Мерчан сказал, что девять штрафов в размере 1000 долларов, которые он наложил ранее, кажется, не мешают Трампу нарушать судебную тайну. В частности, Трамп продолжает распространять информацию о присяжных и свидетелях в первом уголовном процессе против бывшего президента США.

Данное нарушение карается штрафом в 1000 долларов, или тюремным заключением на 30 суток.

"Я не хочу накладывать заключение и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Но я сделаю это, если необходимо", – сказал судья.

Представитель суда заявил, что считает заключение последним средством, поскольку он может сорвать судебный процесс, создать чрезвычайные проблемы с безопасностью и усложнить президентские выборы 2024 года. Но он также подчеркнул, что "длительные и умышленные" нарушения Трампом приказа о неразглашении информации являются "прямым нападением на верховенство закона".

На прошлой неделе Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять постов в социальных сетях, которые, по его мнению, нарушили запрет на неразглашение информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что хотел присоединиться к людям, штурмовавшим Капитолий.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп сохраняет превосходство над Байденом перед выборами в США 2024 года.

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