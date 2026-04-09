Трампу хотят запретить единолично принимать решение по Ирану

Сенат США намерен проголосовать за резолюцию, которая ограничит полномочия Трампа в войне с Ираном. Так, Трампа хотят лишить самостоятельности в решениях по войне в Иране.

На следующей неделе американские законодатели снова попытаются принять резолюцию об остановке войны с Ираном. Трампа хотят заставить получать одобрение Конгресса на любые дальнейшие решения. Об этом сообщает Reuters.

Трампа хотят лишить возможности самостоятельно принимать решения по Ирану

О таких планах заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер 8 апреля.

«Конгресс должен подтвердить свой авторитет, особенно в этот опасный момент», — добавил Чак Шумер на пресс-конференции.

Угроза Трампа о «гибели целой цивилизации» вызвала всемирную обеспокоенность. Особое внимание на нее обратили демократы в США. Десятки демократов призвали уволить Трампа с занимаемой должности.

Демократы апеллируют к Женевской конвенции 1949, которая в условиях войны запрещает атаковать критически важные для гражданского населения объекты.

Чак Шумер назвал заявление Трампа «сумасшедшим» и упрекнул, что война не только не ослабила иранское правительство, но и повысила мировые цены на нефть.

В Белом доме считают действия Трампа вполне законными и соответствующими его правам как главнокомандующего.

Согласно конституции США войну может объявлять только Конгресс, а не президент. Однако ограничение не распространяется на краткосрочные военные операции или случаи, когда есть угроза США.

Теперь Конгресс снова попытается принять резолюцию, по которой Трампа хотят заставить получать разрешение Конгресса перед началом военных операций.

Война с Ираном обращается против самого Трампа в США

Конфликт в Иране, начатый Трампом, начинает играть против самого Трампа в Соединенных Штатах Америки. В конце марта в США прогремели многотысячные протесты под лозунгом «No Kings». Участники протестов выступили против миграционных рейдов, войны в Иране и экономического кризиса.

Недовольство действиями Белого дома и Дональда Трампа вышло за пределы США. От Трампа отворачиваются союзники, в частности арабские лидеры.

Угрозы Трампа Ирану подогревают ситуацию внутри США. Избиратели недовольны действиями президента. В Конгрессе начали обсуждать возможную отставку Дональда Трампа.

К импичменту призывают демократы. Они апеллируют к 25-й поправке, по которой вице-президент и большинство Кабмина могут временно отстранить президента за неспособность выполнять свои обязанности.

Для импичмента американского президента необходимо набрать две трети голосов обеих палат Конгресса.