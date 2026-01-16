- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Трампу могут "связать руки": в Конгрессе пригрозили заблокировать средства на "захват" Гренландии
Аппетиты Дональда Трампа по поводу покупки или силового захвата Гренландии столкнулись с жестким сопротивлением в Конгрессе США.
Дипломатический кризис между США и Данией из-за желания американского президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией заставил вмешаться американских законодателей. Делегация сенаторов прибыла в Копенгаген, чтобы успокоить европейских партнеров.
Об этом сообщает Politico.
«Власть кошелька»
Сенаторша от Республиканской партии Лиза Меркауски (штат Аляска) напомнила президенту, что у него нет абсолютной власти.
«В Конгрессе у нас есть инструменты в рамках наших конституционных полномочий, которые касаются, в частности, „власти кошелька“ из-за ассигнования», — заявила она.
Это означает, что Конгресс может просто не выделить ни одного цента на какие-либо операции, связанные с давлением на Гренландию или ее оккупацией. Меркауски подчеркнула: Гренландию следует рассматривать как «союзника», а не как «актив».
Запрет на войну с НАТО
Сенатор-демократ Крис Кунс пошел еще дальше. Он сообщил о продвижении двухпартийного законопроекта, который должен запретить Вашингтону вторгаться в страны-члены НАТО (Гренландия является территорией Дании, входящей в Альянс).
Кунс также опроверг аргументы Трампа о том, что острову якобы угрожают Россия и Китай.
«Существуют ли реальные, неотложные угрозы безопасности Гренландии со стороны Китая и России? Нет, не сегодня», — сказал сенатор, назвав слова президента «риторикой, а не реальностью».
Трамп повышает ставки
Пока сенаторы пытаются потушить пожар, Белый дом подливает масла в огонь . Пресссекретарь Кэролайн Левитт подтвердила, что президент «все еще сосредоточен на приобретении Гренландии».
Более того, в пятницу, 16 января, Трамп прибег к шантажу и заявил, что может ввести таможенные тарифы для стран, которые не согласятся на аннексию Гренландии.
За этим шоу внимательно наблюдают в Москве. Спикер Кремля Дмитрий Песков уже назвал ситуацию «очень необычной с точки зрения международного права» и добавил, что Россия следит за развертыванием событий «вместе со всем миром».
Напомним, на фоне угроз США аннексировать арктический остров европейские страны выразили солидарность с Гренландией . Politico назвал варианты действий, как Европа может спасти Гренландию от Трампа.