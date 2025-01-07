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Трампу начала надоедать навязчивость Илона Маска – журналистка NYT

Трампу начала надоедать навязчивость Илона Маска – журналистка NYT

Дональд Трамп и Илон Маск / Фото: Associated Press

По словам журналистки, Трамп действительно немного жалуется на то, что Маск часто находится рядом.

Избранный президент США Дональд Трамп непублично жалуется своему окружению, что ему не нравится надоедливость миллиардера и изобретателя Илона Маска.

Об этом заявила журналистка New York Times и политическая аналитика Мегги Габерман, передает издание The Daily Beast.

Публично Дональд Трамп показывает восторг от того, что его мега-донор и "первый приятель" Илон Маск расположился вблизи его дома. В частном порядке Трамп, кажется, устал от того, что Маск заглядывает, когда ему вздумается.

"Трамп действительно немного жалуется людям на то, что Маск часто находится рядом... Он постоянно под носом у Трампа", – говорит журналистка.

В издании отмечают, что Трамп еще даже не вступил в должность, а Маск уже втянулся в политические баталии до такой степени, что демократы называли его "президентом Маском".

По словам журналистки, Маск, похоже, более склонен раздражать Трампа, чем некоторые другие его советники. Тот факт, что Маск желает и может финансировать многое, вероятно, дает ему больше времени в общении с Трампом по сравнению с другими, но это все равно тяжелые отношения.

Ранее британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Илоном Маском.

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