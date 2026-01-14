Трампу напомнили о соглашении по Гренландии, которое заключили США более 100 лет назад

Трамп и Европа / © ТСН.ua

Европарламент опубликовал заявление в поддержку Гренландии и Дании, напомнив президенту США Дональду Трампу о заключенном еще в 1916 году соглашении по этому острову.

Соответствующий документ появился в среду, 14 января, на официальном сайте Европейского парламента.

«Решение по Дании и Гренландии принадлежат исключительно Дании и Гренландии… В 1916 году Соединенные Штаты — путем соглашения с Данией — заявили, что Дания имеет полный суверенитет над Гренландией. Этим соглашением Соединенные Штаты признали, что вся Гренландия по праву является территорией Дании. Внешние попытки изменить статус-кво неприемлемы», — говорится в заявлении.

В Европарламенте отметили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью защищено коллективными гарантиями безопасности Альянса.

«Европейский парламент будет продолжать укреплять европейский оборонный потенциал и обеспечивать, чтобы государства-члены ЕС придерживались своих обязательств перед НАТО, в частности путем устойчивого инвестирования в оборону и сильного присутствия в Арктическом регионе», — добавили в заявлении.

В документе также отметили, что любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии нарушает международное право и Устав Организации Объединенных Наций.

«Европарламент однозначно осуждает заявления администрации Трампа по Гренландии, которые являются откровенным вызовом международному праву, принципам Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности союзника НАТО. Такие заявления неприемлемы и не имеют места в отношениях между демократическими партнерами», — говорится в заявлении, которое подписали лидеры Европарламента.

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что окружен российскими и китайскими кораблями.

В Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление по острову.

Недавно Белый дом опубликовал провокационное изображение в аккаунте на платформе Х, предложив Гренландии «выбор» между США и Китаем с Россией.