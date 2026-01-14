- Дата публикации
Трампу напомнили о соглашении по Гренландии, которое заключили США более 100 лет назад
Соглашением, которое было заключено 110 лет назад, Соединенные Штаты признали, что вся Гренландия по праву является территорией Дании.
Европарламент опубликовал заявление в поддержку Гренландии и Дании, напомнив президенту США Дональду Трампу о заключенном еще в 1916 году соглашении по этому острову.
Соответствующий документ появился в среду, 14 января, на официальном сайте Европейского парламента.
«Решение по Дании и Гренландии принадлежат исключительно Дании и Гренландии… В 1916 году Соединенные Штаты — путем соглашения с Данией — заявили, что Дания имеет полный суверенитет над Гренландией. Этим соглашением Соединенные Штаты признали, что вся Гренландия по праву является территорией Дании. Внешние попытки изменить статус-кво неприемлемы», — говорится в заявлении.
В Европарламенте отметили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью защищено коллективными гарантиями безопасности Альянса.
«Европейский парламент будет продолжать укреплять европейский оборонный потенциал и обеспечивать, чтобы государства-члены ЕС придерживались своих обязательств перед НАТО, в частности путем устойчивого инвестирования в оборону и сильного присутствия в Арктическом регионе», — добавили в заявлении.
В документе также отметили, что любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии нарушает международное право и Устав Организации Объединенных Наций.
«Европарламент однозначно осуждает заявления администрации Трампа по Гренландии, которые являются откровенным вызовом международному праву, принципам Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности союзника НАТО. Такие заявления неприемлемы и не имеют места в отношениях между демократическими партнерами», — говорится в заявлении, которое подписали лидеры Европарламента.
Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что окружен российскими и китайскими кораблями.
В Европе заявили, что НАТО может готовить оборону Гренландии. Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовали совместное заявление по острову.
Недавно Белый дом опубликовал провокационное изображение в аккаунте на платформе Х, предложив Гренландии «выбор» между США и Китаем с Россией.