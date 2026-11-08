Трампу назвали дату возможного импичмента: ИИ спрогнозировал, когда это может произойти

Дональд Трамп / © Associated Press

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После поражения республиканцев на выборах в Конгресс США снова заговорили о возможном импичменте Дональда Трампа. Искусственный интеллект даже назвал конкретную дату, когда это может произойти. Впрочем, демократы пока не подтверждают подобные планы.

Об этом сообщает издание UNILAD.

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После победы демократов, получивших контроль над двумя палатами Конгресса, возросла вероятность расследований деятельности администрации Трампа. Теоретически они могут завершиться третьей попыткой объявить президенту импичмент.

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По оценке искусственного интеллекта такая попытка может состояться 15 июня 2027 года. Однако дата является лишь предположением, а не подтвержденным прогнозом или решением американских законодателей.

Могут ли отстранить Трампа от должности

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Демократы могут инициировать расследование и требовать документы от представителей администрации.

Если будут обнаружены доказательства серьезных нарушений, Палата представителей может объявить президенту импичмент простым большинством голосов. Однако для его отстранения от должности понадобится поддержка двух третей Сената.

Сам Трамп заявил Sky News, что не боится такого сценария.

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«Думаю, это уничтожит Демократическую партию, если они это сделают. Это будет импичмент без причины», — сказал президент.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис 4 ноября подчеркнул, что никто из однопартийцев не обсуждал с ним импичмент. По его словам, приоритетами демократов остаются снижение стоимости жизни и контроль за администрацией президента.

Напомним, Трампу уже дважды объявляли импичмент – в 2019 и 2021 годах, однако оба раза Сенат его оправдал.

Таким образом, третья попытка импичмента возможна, но нет подтверждений, что демократы планируют ее начать, а тем более — в названную искусственным интеллектом дату.

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Трамп обвинил демократов в угрозах импичментом

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил демократов в давлении на чиновников его администрации. По его словам, представители оппозиции угрожают импичментом генеральному прокурору США и другим должностным лицам, пытаясь повлиять на их деятельность.

«Демократы ходят вокруг и угрожают многим людям, в частности, генеральному прокурору Соединенных Штатов и другим, импичментом и многими другими формами давления», — заявил Трамп в соцсети.

Заявление последовало после победы демократов на выборах в Конгресс. Получив контроль над обеими палатами, они планируют усилить надзор за администрацией президента, в частности, провести расследование ее решений. Также демократы намерены добиваться новой военной помощи Украине и ужесточения санкций против России.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия одержала бы сокрушительную победу на выборах, будь его имя в бюллетенях. Такое сообщение его команда разослала от имени президента пользователям американских мобильных сетей.

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