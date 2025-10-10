ТСН в социальных сетях

Мир
509
1 мин

Трампу не досталась Нобелевская премия: как отреагировали в Белом доме

Белый дом обвинил Нобелевский комитет, мол, там «ставят политику выше мира».

Дмитрий Гулийчук
Трамп так и не получил премию мира

Трамп так и не получил премию мира / © Associated Press

В Белом доме прокомментировали решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корини Мачадо, а не президенту США Дональду Трампу, несмотря на то, что он очень стремился получить эту премию.

Об этом написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в соцсети Х.

«Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизнь. У него сердце гуманиста, и никогда не найдется никого, подобного ему, кто мог бы сдвинуть горы силой своей воли», — написал Чун.

Он упрекнул, что якобы «Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира».

Напомним, что Дональд Трамп так и не получил столь желанную им Нобелевскую премию мира. Награду получила политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

В свою очередь, диктатор Путин полестил Трампу за его отношение к войне в Украине и выдвинул претензии к Нобелевскому комитету. В ответ Трамп выразил благодарность хозяину Кремля за его слова о Нобелевском комитете.

509
