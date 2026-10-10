«Трампу нельзя доверять»: в США взорвались критикой после решения по российскому топливу

Конгресс США / © Associated Press

Реклама

В Конгрессе США подвергли резкой критике президента Дональда Трампа после его договоренности с Путиным о поставках дизельного топлива.

Об этом сообщает Politico.

Реклама

Как отмечает издание, неожиданное решение стало очередным шагом администрации Трампа в попытке сдержать рекордный рост цен на дизельное топливо. На ситуацию влияют война против продолжающегося Ирана и украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Реклама

В то же время, демократы в Конгрессе считают, что этот шаг может свидетельствовать о ослаблении поддержки Украины со стороны Трампа в ее противостоянии российскому вторжению.

Конгрессмен Дон Бейер назвал решение, объявленное в пятницу, возмутительным.

«Именно об этом мы предупреждали всех, кто хотел слушать: Трампу нельзя доверять ни чуть-чуть, когда речь идет о России. Предоставить ему расширенные полномочия по введению пошлин в надежде, что он использует их на помощь Украине, было ошибкой», — написал он в соцсети X.

По данным Politico, в последние месяцы Россия сократила экспорт дизельного горючего на фоне активизации украинских атак на ее нефтеперерабатывающие предприятия. Это в частности способствовало возникновению глобального дефицита дизеля.

Реклама

В то же время, остается непонятным, как Москва сможет обеспечить объемы поставок, о которых заявил Трамп, учитывая, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов не работает.

Эксперты энергетической отрасли также подвергли сомнению способность этой договоренности заметно повлиять на стоимость дизельного горючего.

Старший аналитик Eurasia Group Грегори Брю обратил внимание на то, что объемы, о которых идет речь в немедленных обязательствах Москвы, составляют менее 2% от общего объема добычи США, достигающего 3,6 миллиона баррелей в сутки.

«Помимо того, что эти цифры не слишком велики, это свидетельствует о том, что Россия готова отменить запрет на экспорт нефтепродуктов… что, по-моему, вряд ли произойдет без прекращения атак со стороны Украины», — написал он в соцсети X.

Реклама

Как отмечает издание, специальный представитель президента Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поздравил решение уже через несколько минут после заявления Трампа в пятницу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно высказался о договоренности по поставке российского дизельного топлива на американский и мировой рынки и поблагодарил Путина.

Мы ранее информировали, что Россия начинает досрочно отменять ограничения на экспорт дизельного горючего и заявляет о готовности увеличить поставки в США уже в октябре.

Новости партнеров