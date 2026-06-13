Трампу оставили скрытое послание—что означает надпись "86 47"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В США расследуют появление надписи «86 47» возле Белого дома как возможную угрозу президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет Fox New.

Надпись появилась на траве Национальной аллеи между Монументом Вашингтона и мемориалом Второй мировой войны. Следователи уже изъяли образцы почвы и травы для экспертизы.

Реклама

В Белом доме и МВД США заявили, что какие-либо угрозы президенту воспринимаются крайне серьезно.

Число «47» считают отсылкой к Дональду Трампу как 47-му президенту США. В то же время вокруг «86» продолжаются споры: в обиходе этот сленг означает «избавиться» или «устранить», но в криминальной среде его также трактуют как намек на убийство.

Ранее из-за аналогичной надписи «86 47» под следствие попал бывший директор ФБР Джеймс Коми, выложивший фото с такими цифрами, выложенными ракушками на пляже.

Покушения на Трампа — что известно

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп пережил два покушения. 14 июля на митинге в штате Пенсильвания 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс сумел обойти все контуры безопасности, расположился на крыше соседнего здания и открыл стрельбу из штурмовой винтовки с оптическим прицелом. Тогда Трамп чудом избежал гибели — одна из пуль прошла очень близко к его голове, задев ухо. Силовики закрыли политика своими телами, однако тот успел подняться и поднял руку. Снайперы ликвидировали злоумышленника ответным огнем.

Реклама

15 сентября произошла новая попытка покушения на Трампа во время игры в гольф. Злоумышленник задержан, политик не пострадал. Предотвратить трагедию сумел один из сотрудников Секретной службы — он заметил торчащий из кустов ствол и мгновенно среагировал, открыв огонь.

22 февраля агенты Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину после проникновения на охраняемый периметр резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

26 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп и первая леди, произошла стрельба. Первые лица государства были эвакуированы, мероприятие отложено на месяц. Вероятный стрелок задержан.

Новости партнеров