- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 708
- Время на прочтение
- 2 мин
Трампу оставили скрытое послание—что означает надпись "86 47"
Надпись была обнаружена на газоне неподалеку от Белого дома. Цифры были выжжены на траве и хорошо видны с высоты.
В США расследуют появление надписи «86 47» возле Белого дома как возможную угрозу президенту Дональду Трампу.
Об этом пишет Fox New.
Надпись появилась на траве Национальной аллеи между Монументом Вашингтона и мемориалом Второй мировой войны. Следователи уже изъяли образцы почвы и травы для экспертизы.
В Белом доме и МВД США заявили, что какие-либо угрозы президенту воспринимаются крайне серьезно.
Число «47» считают отсылкой к Дональду Трампу как 47-му президенту США. В то же время вокруг «86» продолжаются споры: в обиходе этот сленг означает «избавиться» или «устранить», но в криминальной среде его также трактуют как намек на убийство.
Ранее из-за аналогичной надписи «86 47» под следствие попал бывший директор ФБР Джеймс Коми, выложивший фото с такими цифрами, выложенными ракушками на пляже.
Покушения на Трампа — что известно
Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп пережил два покушения. 14 июля на митинге в штате Пенсильвания 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс сумел обойти все контуры безопасности, расположился на крыше соседнего здания и открыл стрельбу из штурмовой винтовки с оптическим прицелом. Тогда Трамп чудом избежал гибели — одна из пуль прошла очень близко к его голове, задев ухо. Силовики закрыли политика своими телами, однако тот успел подняться и поднял руку. Снайперы ликвидировали злоумышленника ответным огнем.
15 сентября произошла новая попытка покушения на Трампа во время игры в гольф. Злоумышленник задержан, политик не пострадал. Предотвратить трагедию сумел один из сотрудников Секретной службы — он заметил торчащий из кустов ствол и мгновенно среагировал, открыв огонь.
22 февраля агенты Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину после проникновения на охраняемый периметр резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
26 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп и первая леди, произошла стрельба. Первые лица государства были эвакуированы, мероприятие отложено на месяц. Вероятный стрелок задержан.