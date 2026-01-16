Трампу подарили медаль Премии мира, которую он так хотел: в Норвегии возмутились

Дональд Трамп / © Associated Press

В Норвегии с возмущением отреагировали на новость о том, что лауреат Нобелевской премии мира — лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо — подарила свою медаль президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет Bloomberg.

«Это совершенно баснословно. С ее стороны — это полное отсутствие уважения к награде», — сказала профессор Университета Осло Янни Хааланд Матлари.

«Тот факт, что Трамп принимает медаль, говорит о нем как о человеке: классический хвастун, который хочет украсить себя чужими наградами и достижениями», — сказал бывший министр финансов Норвегии и нынешний лидер Центристской партии Трюгве Слагсволд Ведум.

Лидер Социалистической левой партии Кирсти Бергсто назвала это решение «совершенно абсурдным и бессмысленным».

Напомним, Мария Корина Мачадо сообщила журналистам, что во время частной встречи в Белом доме она подарила Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира.

Телеканал Fox News со ссылкой на должностных лиц Белого дома утверждает, что Трамп медаль принял.

«Я считаю, что сегодня — исторический день для нас, венесуэльцев», — заявила Мачадо после их первой личной встречи с Трампом.

Сам Трамп поступок Мачадо назвал «прекрасным жестом взаимного уважения».

«Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она отличная женщина, которая так много пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал он в соцсети.

Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции, а также основатель и бывший президент Венесуэльской волонтерской организации Súmate.

Нобелевскую премию мира ей присудили «за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.

Нобелевскую премию мира считают одной из самых престижных наград. Это одна из шести премий, основанных шведским ученым, предпринимателем и филантропом Альфредом Нобелем.

Ее вручают с 1901 года людям, которые «сделали больше всего для братства между народами, для отмены или сокращения армий и для содействия мирным конгрессам».