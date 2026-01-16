- Дата публикации
Трампу подарили медаль Премии мира, которую он так хотел: в Норвегии возмутились
Президент США неоднократно заявлял о своем стремлении завоевать эту награду и во время обоих президентских сроков пытался заручиться поддержкой норвежского Нобелевского комитета.
В Норвегии с возмущением отреагировали на новость о том, что лауреат Нобелевской премии мира — лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо — подарила свою медаль президенту США Дональду Трампу.
Об этом пишет Bloomberg.
«Это совершенно баснословно. С ее стороны — это полное отсутствие уважения к награде», — сказала профессор Университета Осло Янни Хааланд Матлари.
«Тот факт, что Трамп принимает медаль, говорит о нем как о человеке: классический хвастун, который хочет украсить себя чужими наградами и достижениями», — сказал бывший министр финансов Норвегии и нынешний лидер Центристской партии Трюгве Слагсволд Ведум.
Лидер Социалистической левой партии Кирсти Бергсто назвала это решение «совершенно абсурдным и бессмысленным».
Напомним, Мария Корина Мачадо сообщила журналистам, что во время частной встречи в Белом доме она подарила Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира.
Телеканал Fox News со ссылкой на должностных лиц Белого дома утверждает, что Трамп медаль принял.
«Я считаю, что сегодня — исторический день для нас, венесуэльцев», — заявила Мачадо после их первой личной встречи с Трампом.
Сам Трамп поступок Мачадо назвал «прекрасным жестом взаимного уважения».
«Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она отличная женщина, которая так много пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал он в соцсети.
Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции, а также основатель и бывший президент Венесуэльской волонтерской организации Súmate.
Нобелевскую премию мира ей присудили «за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.
Нобелевскую премию мира считают одной из самых престижных наград. Это одна из шести премий, основанных шведским ученым, предпринимателем и филантропом Альфредом Нобелем.
Ее вручают с 1901 года людям, которые «сделали больше всего для братства между народами, для отмены или сокращения армий и для содействия мирным конгрессам».