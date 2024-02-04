Трампу показалось, что он похож на Элвиса Пресли: фото

Коллаж из двух фотографий экс-президент опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал странное фото, поинтересовавшись у своих поклонников, не похож ли он на Элвиса Пресли.

Об этом сообщает Insider.

Коллаж из двух фотографий, на одной из которых изображен он сам, а на другой Элвис Пресли, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social в субботу, 3 февраля.

Коллаж с фото Элвиса Пресли (слева) и Дональда Трампа (справа) / Фото: из соцсетей

“Много лет люди говорили, что мы с Элвисом похожи. Теперь эта картинка циркулирует повсюду. Что ты думаешь?" – неожиданно выдал экс-президент США.

Непонятно, что побудило Трампа опубликовать такую фотографию, но бывший президент уже сравнивал себя с выдающимися историческими личностями, включая Нельсона Манделу, Авраама Линкольна и даже знаменитую картину Леонардо да Винчи “Мона Лиза”.

Многие высмеяли Трампа за этот пост. Менеджер социальных сетей от Демократической партии Джонни Палмадесса подверг сомнению состояние здоровья Трампа.

“Дональд Трамп явно имеет деменцию. Он сравнил себя с Элвисом, потому что думал, что выглядит так же. Ему нужно обратиться за помощью”, — написал он на платформе X (бывший Twitter).

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Следует признать, что некоторые пользователи платформы Truth Social согласились с бывшим президентом и подтвердили сходство с Элвисом Пресли. Однако некоторые отредактировали фотографии, чтобы сравнить его лицо с лицом Адольфа Гитлера.

Напомним, ранее Дональд Трамп на встрече с избирателями, пытаясь описать работу противоракетного щита в Израиле, использовал активную жестикуляцию и смешное звукоподражание.

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