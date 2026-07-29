Трампу приписывали роман из первой "королевой красоты" СССР: где она сейчас

Дональд Трамп / © Associated Press

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Победительницу первого официального конкурса красоты в Советском Союзе Марию Калинину многие годы связывают с президентом США Дональдом Трампом . Сама модель уверяла, что между ними были только дружеские отношения.

В Сети снова распространили архивное фото молодого Дональда Трампа с Марией Калининой — победительницей конкурса «Московская красавица-1988». Снимок привлек внимание к давним слухам о возможном романе между американским миллиардером и советской моделью. Об этом пишет издание « ГОРДОН ».

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Марии Калининой было всего 16 лет, когда она получила титул первой официальной «королевы красоты» СССР. После конкурса девушка работала моделью в Европе, а затем переехала в Соединенные Штаты.

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Имя Калининой стали связывать с Трампом после его поездки в Москву в 1996 году. Тогда будущий президент США приехал обсуждать возможное строительство Trump Tower и посетил прием в гостинице «Балчуг Кемпински».

В докладе комитета Сената США по разведке, обнародованном в 2020 году, речь шла о возможных отношениях Трампа с победительницей российского конкурса красоты. Имя женщины в документе не называли, однако журналисты предположили, что речь шла именно о Марии Калининой. В то время Трамп был женат на Марле Мэйплз.

1998 Трамп появился вместе с Калининой на западе в Лас-Вегасе. Он назвал ее самой «красивой хозяйкой» Москвы и пошутил, что надеется выучить русский язык благодаря Маше.

Сама Калинина отрицала роман. По ее словам, Трамп испытывал к ней определенные чувства и предлагал покинуть парня, однако она согласилась только на дружбу.

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«У него есть какие-то чувства ко мне, но у нас не было романа», — утверждала прежняя модель.

После переезда в США Калинина пыталась выстроить актерскую карьеру под псевдонимом Марая Кейлина. Самой известной ее работой стала роль графини Елизаветы Батори в фильме ужасов «Остаться в живых».

Впоследствии она покинула актерство, увлеклась кундалини-йогой и стала сертифицированной инструкторшей. Сейчас Калинина проживает в Лос-Анджелесе, проводит занятия по йоге и организует ретриты на Бали. Она почти не ведет публичную жизнь, а ее страницы в социальных сетях закрыты.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Трамп имел романы с моделью Playboy и порнозвездой, пока Мелания нянчилась с сыном.

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