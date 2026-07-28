"Трампу стоит самому приехать": Лора Лумер призвала президента США посетить Украину

Лора Лумер призвала Трампа приехать в Украину / © Associated Press

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Влиятельная американская блогер Лора Лумер, которую считают близкой к окружению Дональда Трампа, заявила о важности личного визита президента США в Украину.

Об этом пишет «Украинская правда».

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Лора Лумер о важности приезда Трампа в Украину

Отвечая на вопрос о том, какими впечатлениями и мыслями она поделится с Трампом по возвращении в Соединенные Штаты, инфлюенсер подчеркнула необходимость изменить подходы к переговорному процессу.

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«Я скажу, что как человек, побывавший в Украине, считаю, что ему стоит самому сюда приехать. Также я думаю, что часть мирных переговоров следует проводить в Киеве, а не в Москве», — отметила Лумер.

По ее словам, США должны и дальше поддерживать Украину в отпоре российской агрессии, хотя она убеждена, что Вашингтон уже оказывает такую помощь. В то же время блогер возмутилась перекосом дипломатического внимания в пользу России.

«Но мне непонятно, почему прошло так много встреч в Москве и почти ни одной в Киеве. Особенно если учесть, что Путин активно подрывает интересы США, снабжая оружием Иран и пытаясь убивать американских военных», — подчеркнула она.

Лумер также обратила внимание на положительную риторику президента США по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время встречи в Анкаре. Она добавила, что Трамп — не дурак, но вынужден учитывать сложную геополитику и «действовать дипломатически».

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Годами Лумер транслировала жесткую антиукраинскую риторику, тиражируя упреки о «нацистской Украине» и «преступнике Зеленском». Сейчас блогер публично признает, что ошибалась и находилась под влиянием российской пропаганды.

После визита в Киев, посещение прифронтовых городов и мест ракетных ударов Лумер изменила позицию. Она призвала передать Украине системы Patriot, подчеркнула необходимость вести переговоры в Киеве или нейтральных странах, а не в Москве, и заявила, что победа Украины отвечает национальным интересам США.

Лора Лумер после поездки в Киев

Напомним, известная консервативная американская журналистка и инфлюэнсер Лора Лумер в интервью Маричке Падалко рассказала о своей поездке в Украину. Она призналась, что длинная и сложная дорога из-за закрытого воздушного пространства, а также нехватка железнодорожных билетов позволила ей осознать, что украинцы фактически стали заложниками войны.

Несмотря на ожидания увидеть руины, Лумер поразил современный и ухоженный Киев, а также устойчивость и позитив местных жителей. Она поделилась, что волновалась перед визитом из-за российских обстрелов и собственных прошлых заявлений об Украине и президенте Зеленском, опасаясь прохладного приема.

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Блогер откровенно признала, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды, публично высмеивала украинского президента и распространяла равнодушие по поводу возможной оккупации страны Путиным, даже не осознавая этого на тот момент.

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