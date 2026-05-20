Трампу связывают руки даже свои: президенту США хотят "заблокировать" решение о войне

Сенат США хочет ограничить полномочия Трампа / © Associated Press

В Соединенных Штатах Америки довольно давно обсуждали проблему принятия Трампом единоличных решений. Ему собирались запретить это делать уже несколько раз. Теперь это может стать реальностью — в Сенате продвигают законопроект, направленный на ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

Однопартийцы Трампа начали поддерживать этот законопроект и перешли на сторону оппозиции. Об этом пишет CNN.

Во вторник, 19 мая, Сенат США поддержал законопроект, согласно которому президент США Дональд Трамп больше не сможет принимать военные решения по Ирану единолично. Трампа обяжут получать одобрение через Конгресс перед любыми действиями, связанными с Ираном.

Законопроект поддержали 50 голосами против 47. Это стало возможным благодаря тому, что республиканцы — однопартийцы Трампа — начали переходить на сторону демократов. Вместе с демократами за ограничение полномочий Трампа проголосовали Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди.

Некоторые депутаты впервые поддержали законопроект от демократов. Голосование за законопроект состоялось после того, как Сенат отклонил предыдущие семь попыток с аналогичным предложением.

Но есть сомнения, что законопроект все-таки будет принят, ведь на голосовании не было еще нескольких республиканцев, которые не дадут ему пройти.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер в апреле 2026 года объявил, что демократы еженедельно будут добиваться того, чтобы военные полномочия Трампа ограничили, пока заседает Сенат.

Некоторые республиканцы заявили, что Конгресс должен играть роль в санкционировании войны или, по крайней мере, осуществлять более строгий надзор за действиями Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас активно занимается подготовкой и планированием военной операции против Ирана. По его мнению, такой шаг является популярным решением, имеющим поддержку среди общественности. Он игнорирует мнение многих американцев.

Глава Белого дома также четко обозначил временные рамки для дипломатического урегулирования, выделив Тегерану всего пару дней. По словам Трампа, речь идет об ограниченном промежутке времени — ориентировочно до конца этой недели или до начала следующей.

При этом Трамп отметил, что не намерен детально разъяснять обществу предпосылки и причины возможного столкновения. Он добавил, что у него просто нет на это времени.

Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что решил отложить запланированный на ближайший день военный удар по Ирану. Такое решение он принял после обращения лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Они призвали отказаться от атаки, поскольку еще есть шанс достичь договоренностей. По словам Трампа, потенциальное соглашение должно гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия.

В то же время, Трамп заявил, что США полностью готовы к масштабной военной операции, если дипломатические усилия провалятся.

