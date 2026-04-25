Трампу уже нашли замену: кто может стать новым хозяином Белого дома

Государственного секретаря Марко Рубио считают реальным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Глава Госдепа США может стать преемником Дональда Трампа на посту из-за его позиции относительно иностранных конфликтов и способности избегать политических ловушек.

Об этом пишет издание Politico.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, который говорил на условиях анонимности, описал Рубио как «верного, невероятно умного, красноречивого и очень опытного», добавив, что он «победитель».

В прошлом месяце косвенный опрос CPAC показал огромный рост популярности Рубио — до 35 процентов, по сравнению с 3 процентами в прошлом году. Между тем Вэнс снизился с прошлогодних 61 процентов, хотя он все еще лидирует с 53 процентами.

Опросы YouGov демонстрируют подобную динамику — опрос, проведенный в апреле, поставил Венса на первое место в списке потенциальных кандидатов от республиканцев с 63 процентами, а Рубио — с 42 процентами — по сравнению с сентябрьским опросом, который показал 65 процентов для Венса и 33 процента для Рубио.

Рубио не вытеснил Вэнса из списка кандидатов, но госсекретаря называют реальным вариантом для того, чтобы стать преемником Трампа.

Двойная роль государственного секретаря и председателя Совета национальной безопасности, которые выполняет Рубио, естественно ставят его в центр принятия решающих решений. Но, пожалуй, нет большего преимущества, чем его физическая близость к Трампу.

Частью восхождения Рубио является также ключевая роль, которую он сыграл в новой мощной политике администрации в отношении Западного полушария. Он активно участвовал в ударах по предполагаемым судам с наркотиками и операциях в Венесуэле и на Кубе, что контрастирует с длительным делом, в которое превратилась война с Ираном.

Еще один момент в пользу Рубио: избежание скандалов и вирусных моментов, которые омрачают или смущают его босса. Его также никогда не обвиняли в спорах с Трампом, например, в том, что он не достаточный «энтузиаст» по военной операции США в Иране.

