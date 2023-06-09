Трампу выдвинули обвинения по делу о хранении секретных документов

Дональду Трампу, 45-му президенту США, предъявлены обвинения по 7 пунктам по делу о хранении секретных документов.

Это первый случай в истории страны, когда бывшему президенту объявлено федеральное обвинение, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Экс-президент должен явиться в суд Майами во вторник, 13 июня. В то же время он отрицает, что совершил правонарушения и обвиняет во всем "коррумпированную власть Байдена".

Как сообщает Джим Трасти, адвокат Трампа, ему предъявили обвинения в шпионаже, препятствии правосудию, уничтожении или фальсификации записей, заговоре и ложных заявлениях.

Напомним, это не единственное судебное дело против Трампа — расследований по меньшей мере 5 — в отношении нарушений на выборах, финансовых махинаций, подстрекательства к штурму Капитолия и ненадлежащего хранения секретных документов.

В апреле суд Нью-Йорка обвинил 76-летнего Трампа в том, что он тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз за молчание об их романе.