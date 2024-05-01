Транс-женщина сбежала из религиозной секты, возглавляемой ее отцом: как жили члены зловещего культа

Транс-женщина впервые рассказала о том, как она сбежала из возглавляемого ее отцом зловещего культа, который похищал и насиловал других членов.

Об этом пишет nypost.com.

42-летняя Яя ДеКлауд родилась мужчиной 14 декабря в 1981 году. Она была вынуждена жить в комплексе из 30 человек, известных как "семья ДеКлауд", редко выходивших на улицу.

Ее отец, 73-летний Нельсон ДеКлауд, был бывшим офицером полиции и духовным лидером группы, которую он использовал для удовлетворения собственных сексуальных потребностей. Он умер в Юго-Восточном исправительном центре, штат Миссури, в 2014 году, отбывая 220-летний срок заключения за похищение, незаконное лишение свободы, изнасилование и насильственную содомию. Яя утверждает, что ее отец использовал "Библию для манипулирования обществом" и даже делал это за решеткой, пока ей не удалось сбежать в декабре в 2000 году.

Яя из Чикаго, штат Иллинойс, США, впервые рассказала о жизни в культе, где она испытала физическое и эмоциональное насилие: "Нас было 30 человек, живших в коммуне, и мы никогда не выходили за пределы общины. У нас была собственная церковная служба, и мы никогда не покидали территорию. Мой отец контролировал все, мы считали его переводчиком от Бога, все, что он говорил или делал, шло от Бога. Мой папа был очень темпераментным человеком, он был очень суров. Я уверена, что он нас любил, но если мы делали что-нибудь не так, он мог взорваться".

Яя ДеКлауд / Фото: SWNS

Яя сказала, что жизнь в коммуне была "тяжелой" и "суровой", но это было все, что она и ее семья знали. Она сказала: "Мой папа всегда хотел, чтобы "Семья" выглядела безупречно. Я слышала много ужасных вещей, которые, возможно, делал мой отец. Он контролировал и использовал Библию, чтобы манипулировать и управлять нами. Но вот в чем дело, я действительно думаю, что он верил в то, что говорил. Он вырос в семье южных баптистов, а мой дедушка был проповедником в Канзас-Сити".

Яя и ее братья и сестры посещали школу в коммуне и изучали математику и английский язык, как и любой другой ребенок: "У нас была учебная программа, мы ходили в школу днем, а мои сестры были учительницами. Мы изучали обычную учебную программу - математику, английский и естественные науки".

После того, как Нельсон был заключен в 1993 году за похищение, незаконное лишение свободы, изнасилование и насильственную содомию, Яя утверждает, что он все равно контролировал семью из тюрьмы, отправляя письма и разговаривая по телефону с ее мамой и бабушкой.

"Мой папа сделал кодовое письмо для пейджеров, чтобы мы могли общаться друг с другом и предупреждать об опасности. В то время у нас не было мобильных телефонов, и папа мог общаться с бабушкой так, чтобы никто не мог нас отследить. Мы скрывались, пока я не сбежала в 2000 году, это была еще одна основная причина, почему мы уехали, нам не разрешали иметь друзей", — вспомнила женщина.

Дом ДеКлауд / Фото: SWNS

В декабре в 2000 году Яя и две ее сестры собрали 40 долларов со своей еженедельной помощи в размере 5 долларов и покинули семейный лагерь: "Моя сестра попросила одного из своих друзей в Калифорнии найти нам отель в Джефферсон-Сити, штат Миссури. Все в лагере спали, и мы написали письма членам нашей семьи, чтобы сказать им, что нам очень жаль и что мы должны уйти. Я очень хорошо помню ту ночь, дороги были скользки, и мы постоянно скользили и падали. Нас ждало такси, которое отвезло нас в гостиницу".

Когда ее отец умер в 2014 году, Яя смогла навестить его в тюрьме, чтобы попрощаться и сказать, что она все еще любит его. Она сказала: "Когда дело дошло до этого, он был моим папой, и я все еще любила его. Там были все его дети, кроме одного. Когда мы все приехали туда, мы попрощались, стали в круг и помолились за него в последний раз. Мы все пошли поесть, а потом разошлись в разные стороны".

После смерти отца и распада брака Яя открыто заявила о своей трансгендерности в 2019 году и теперь живет счастливую жизнь: "Я не начала жить как женщина до 2019 года, это было что-то, что всегда было во мне. Я поняла, что я трансгендерная, когда мне было 13-14 лет, но это было то, что я никогда не отдавала себе отчета.

Яя ДеКлауд / Фото: SWNS

Напомним, уцелевшая жертва извращенного культа "Дети Бога" рассказала о массовых оргиях и педофилии. Считается, что около 15 000 человек были "Детями Божьими" во время расцвета культа, который оказывал влияние по всему миру и привлекал людей под видом любви и Иисуса.

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