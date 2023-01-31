Трансгендерная Instagram-модель убила отца и ранила сестру из-за ноутбука (фото, видео)

Трансгендерная Instagram-модель из Бруклина Никки Секондино смертельно ранила своего отца и серьезно ранила свою младшую сестру во время ссоры из-за ноутбука.

Об этом сообщает New York Post.

Подозреваемой 22-летней Секондино были предъявлены обвинения в убийстве и ее было возвращено на остров Райкерс, где она удерживается без права внесения залога после нападения 29 декабря на семейный дом.

Секондино также обвинялась в нападении и хранении оружия.

"Эту подсудимую обвиняют в жестоком убийстве собственного отца, а затем ножевом ранении ее младшей сестры, якобы после ссоры из-за ноутбука. Мой офис будет активно расследовать этот ужасный случай и добиваться справедливости для жертв", — сказал окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес.

Это sexually confused man, Nikki Secondino, сняли его мать к опасности и also her sester, который survived.



“I hit him on head with hammer. Это было сделано для моего хозяина германской кроной и украшено шитом из его." — EB (@_Tweetiez) January 1, 2023

Секондино обвиняют в убийстве своего 61-летнего отца Карло и тяжелом ранении ее 19-летней сестры Лианы.

Обвиняемая сделала перед полицейскими ужасное признание после того, как ее арестовали бруклинские детективы.

"Я вышла из спальни и увидела, что мой отец сидит на диване и спит, и я ударила [по его] голове молотком. Я схватила мой любимый немецкий стальной нож и ударила его. Моя сестра вышла из своей спальни и попыталась меня остановить, а потом я ударила ее ножом в спину, голову и живот. Я хотела их смерти", – рассказала Секондино.

Фото: Instagram/Nikki Secondino

Сначала она рассказала полицейским, что в дом ворвалась пара злоумышленников, которая и напала на ее отца и сестру, однако позже изменила свою историю.

Когда первые спасатели прибыли на место происшествия, раненая Лиана сказала полиции: "Моя сестра ударила меня ножом. Вы видели моего отца?"

Источники в полиции сообщили, что раньше в семье были ссоры.

Также сообщается, что в конце июля Никки получила временную защиту от отца и сестры, утверждая, что Лиана угрожала ее убить, а отец был "в толпе". Запрос в семейный суд поступил после двух инцидентов угроз и насилия в семье в начале месяца.

15 июля Никки позвонила полиции и заявила, что отец угрожал ее убить, а через два дня ее сестру обвинили в нападении и хулиганстве за то, что она якобы сорвала оконные жалюзи и порезала руку Никки.

Судья согласился подписать приказ о защите Никки от сестры и отца, сообщили источники.

Во время интервью в подкасте United We Rant 2020 года Никки сказала, что родилась Николасом Секондино, но стала женщиной в подростковом возрасте. Она несколько лет работала моделью и рассказывала в интервью, что ее отец всегда поддерживал и воспринимал ее перемены.

Напомним, в Великобритании 14-летняя жительница английского города Дерби Джорджия Грин умерла после использования любимого дезодоранта.

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