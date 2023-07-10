Трансгендерная женщина впервые победила на конкурсе "Мисс Нидерланды": как она выглядит (фото)

Она будет бороться за корону "Мисс Вселенная".

Трансгендерная женщина впервые в истории конкурса красоты получила корону "Мисс Нидерланды" и теперь будет бороться за награду "Мисс Вселенная".

Об этом пишет dailymail.co.uk.

22-летняя Рикки Колле вошла в историю после того, как выиграла соревнование в воскресенье, 9 июля.

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Конкурс "Мисс Вселенная" в 2023 году состоится в Сальвадоре в декабре и за титул будут бороться участницы из 24 стран.

Рикки станет второй трансгендерной женщиной, когда-либо принимавшей участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

Рикки Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

Колле – нидерландско-молукканская модель и актриса из Брэди. Она хочет быть голосом и образцом для подражания квир-сообщества, чтобы призвать их следовать своим мечтам.

Рикки Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

Победительница призналась, что в детстве очень страдала, но теперь она чувствует себя сильной и хочет подать пример храбрости другим людям.

Рикки Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

"Я преодолела так много душевно и физически. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью", — написала она в Сети.

Рикки Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

В 2018 году Анджела Понсе из Испании стала первой трансгендерной женщиной, которая боролась за титул "Мисс Вселенная".

Конкурсантки-трансгендеры могут участвовать в конкурсе с 2012 года. Тайская бизнесвумен и адвокат Энн Джакраютатип, купившая организацию "Мисс Вселенная" в октябре в 2022 году, также идентифицирует себя как трансгендер.

Напомним, мужчина перенес 30 операций, чтобы стать похожим на Рики Мартина. Он показал, как выглядит и пожаловался, что хирург изуродовал его лицо.

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