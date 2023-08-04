Транслировали гимн России и звук сирены: в Чехии официанты ресторана попытались поиздеваться над украинками

Любители России пытались посмеяться над украинками в Чехии, но получили достойный отпор.

Так, девушки из Украины решили пообедать в одном из ресторанов Чехии. Это обернулось для них печальным инцидентом.

Об этом пострадавшая рассказала в своем тексте.

В Чехии официанты насмехались над украинками, включив гимн России и сирену

По словам девушки, присев за столик, у официанта попросили пароль от Wi-Fi. Скорее всего, он услышал акцент, после чего начал смеяться и ответил, что "Интернет только русский".

"Мы не обратили внимания и ждали своего заказа. Через 5 минут они включили гимн России. Мы зашли внутрь и спросили: "Это гимн России? На что они сказали: "да". Сказав, что я украинка, нам ответили: "и что?". Посмеялись и включили звук сирены", – поделилась Олеся.

Девушка добавила, что администрация заведения извинилась и уволила официанта, инициировавшего позорный инцидент. Она также призвала не писать негативные отзывы на одноименные рестораны, не причастные к событию, чтобы не портить им репутацию.

Напомним, россиянин на отдыхе в Турции хвастался убийствами украинцев. Смельчака выселили из гостиницы.

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