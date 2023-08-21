Транслировалось порно: в Багдаде выключили все билборды из-за пикантного инцидента

В Багдаде хакер запустил порнофильм на рекламном щите. Из-за инцидента иракские власти приказали отключить все электронные билборды в городе.

Об этом сообщает BBC.

Что известно

Отмечается, что рекламный щит на одном из перекрестков иракской столицы начал транслировать порнофильм. Видео быстро распространилось в социальных сетях.

Полиция задержала инициатора "шоу". Там отмечают, что подозреваемый был техническим специалистом, спорящим с компанией, производящей рекламные экраны. Так, вероятно, он хотел отомстить.

Как сообщает информационное агентство AFP, хакер демонстрировал порнографический фильм в течение нескольких минут, прежде чем силовики прибыли на место происшествия и перерезали кабель питания.

"Эти безнравственные сцены побудили власти выключить все рекламные экраны в Багдаде на время просмотра мероприятий безопасности", – добавили в полиции.

Заметим, ранее в Багдаде прогремел взрыв, повлекший значительные разрушения. Жертвами теракта в Багдаде стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.

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