Транспорт, еда, медицина: украинка неожиданно раскритиковала жизнь в европейской стране

Украинка рассказала о главных минусах жизни в Словении

Реклама

Украинка, которая уже более трех лет проживает в Словении, поделилась впечатлениями о жизни за границей и рассказала, какие вещи до сих пор вызывают у нее самый дискомфорт.

Об этом блоггерша unistama_177 рассказала в соцсетях.

После переезда пришлось столкнуться с рядом необычных бытовых моментов, к которым так и не удалось свыкнуться, отметила украинка.

Реклама

График работы магазинов

Одним из самых больших минусов блоггерша назвала ограниченный график работы торговых заведений. В будни большинство магазинов закрываются в 20:00-21:00, а в воскресенье часто не работают совсем.

«Я как человек, который учится во вторую смену, а еще и субботами, совсем не могу это принять», — призналась украинка.

Еда и цены

Еще одна вещь, к которой блоггер не смогла привыкнуть, — качество и стоимость местной еды. По ее словам, в Словении нужно выбирать: либо дешево, либо вкусно.

Медицина

Также женщина сетует на низкий уровень медицинских услуг. Она рассказала, что не раз сталкивалась с безразличным отношением врачей и считает, что проще вернуться в Украину, чтобы получить качественную помощь.

Реклама

«У меня очень много опыта, где врачи не оказывали качественной помощи», — добавила она.

Транспорт и попкорн

По словам блоггерши, стоимость общественного транспорта тоже немалая — около 100 грн за короткую поездку продолжительностью 15 минут.

А самым неожиданным «минусом» для нее стало отсутствие в Словении сырного попкорна, по которому она особенно унывает.

Напомним, ранее украинка, переехавшая из Германии в Болгарию, рассказала свою историю.

Реклама

Она перечислила преимущества жизни в этой стране и назвала недостатки жизни в Болгарии.