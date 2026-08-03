Транспортный хаос в Польше: сбой на ключевой станции страны остановил движение поездов

Железнодорожная станция Варшава-Центральная / © Pixabay

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В Польше на станции Варшава-Центральная, ключевой в стране, произошла авария систем управления движением, из-за чего возникли перебои в железнодорожном движении и задержки поездов.

Об этом сообщает Polsat News на данные железнодорожного оператора PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

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Как двигаются поезда

По данным оператора, задержки поездов могут быть до 30 мин, однако не исключают, что из-за неисправности на станции пассажирам, возможно, придется дольше ждать на платформах и воеводствах, кроме Мазовецкого.

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В результате аварийной ситуации некоторые поезда следуют через железнодорожную станцию Варшава-Средгород, которая расположена рядом с Варшавой-Центральной и соединена с ней туннелем.

В компании работают над устранением проблем и обещают возобновить движение поездов в ближайшее время.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов и свести к минимуму изменения в транспортном сообщении для пассажиров», — говорится в заявлении.

Поезда задерживаются на 40 мин

Несмотря на то, что неисправность оборудования для управления железнодорожным движением на станции Варшава-Центральная была устранена в 7:50 утра, движение поездов по расписанию возобновляется постепенно.

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«Пассажиров просят регулярно проверять поисковую систему сообщений и перевозчиков на наличие обновлений», — добавили в сообщении.

Данные из пассажирского табло показывали, что после 8:00 утра поезда, следовавшие через Варшаву, имели задержки на 30-40 минут.

Напомним, из Перемышля открыли новый железнодорожный маршрут, пролегающий через Краков, Остраву, Прагу и Дрезден.

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