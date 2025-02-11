Транзит газа в Украину под угрозой: Фицо сделал громкое заявление

Он также раскритиковал оппозицию за то, что она "послужила Зеленскому".

Словакия может прекратить транзит газа в Украину. Это может произойти после прекращения Украиной с начала 2025 транзита российского газа через ее газотранспортную систему.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицоз в Facebook.

"Мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок примерно 7,5 млн куб. м в сутки в Украину. Эти иностранные поставки из Европы в Украину оказывают еще большее давление на цену газа, которая уже находится на рекордном уровне – около 60 евро за мегаватт-час" – подчеркнул политик.

Также премьер поблагодарил российскую и турецкую стороны за поставки газа в Словакию через "Турецкий поток".

По словам Фицо, Украина продолжает получать газ через реверс из Европы, "без которого она бы замерзла".

"Украина может вредить себе сколько угодно, но Европа не должна покрывать ее глупость", — подчеркнул премьер.

По данным газотранспортных операторов, Украина в последние дни импортирует 14-16 млн кубометров газа в сутки при общем ежедневном потреблении на уровне 95-100 млн кубометров.

Напомним, Украина будет получать электричество от Словакии, несмотря на заявления премьера Фицо.

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