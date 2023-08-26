Транзит власти в РФ и вызов Лукашенко: Данилов о последствиях ликвидации Пригожина

"Вагнеровцев", которые сегодня находятся на территории Беларуси, предположительно уберут из страны.

Падение самолета в Тверской области 23 июля, на котором находились главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, свидетельствуют о начале транзита власти по территории РФ.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Национального марафона.

"ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование"

По словам Данилова, после ликвидации Пригожина "вагнеровцы" покинут территорию Беларуси, однако таких структур в России остается еще много.

"То, что происходит в России и смерть тех людей, которые непосредственно участвовали в атаках на наших граждан — это неизбежная казнь. Сам ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день как структура с большой вероятностью прекратит существование, потому что там все держалось на людях, которые непосредственно находились в этом самолете. Таких структур много на России, и наша задача – двигаться вперед, убирать их с нашей территории для того», – отмечает Алексей Данилов.

Вызов для Лукашенко

Также секретарь СНБО отмечает, что наемников "Вагнера", которые сегодня находятся на территории Беларуси, предположительно уберут из страны.

"Это вызов прежде всего для Лукашенко, потому что он непосредственно давал гарантии безопасности человеку, по фамилии Пригожин. Поэтому это челлендж для Белоруссии. Куда пойдут "вагнеровцы" — это вопрос уже отдельный, потому что там каждый лично будет решать свою судьбу, как он будет продолжать". свою жизнь. Не все они, конечно, уйдут на фронт", — считает Данилов.

Начало транзита властей в РФ

Алексей Данилов предполагает, что так называемое наступление Пригожина на Москву не могло состояться без поручения высокопоставленных должностных лиц, непосредственно находившихся в Москве.

"Пригожин не столь самостоятельная фигура для того, чтобы самостоятельно принимать решения. Помните, как его приветствовали в Ростове, как их приветствовали по дороге, и потому это не простая комбинация. Мы не исключаем, что это начало транзита власти на территории России", – резюмирует секретарь СНБО.

Отметим, к сбитию самолета предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор ГРУ Генштаба РФ Андрей Аверьянов.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, как ликвидация Пригожина повлияла на Путина.

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