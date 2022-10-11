Трасс на встрече G7 будет инициировать созыв экстренного саммита НАТО из-за ракетных атак России

Ожидается, что премьер Британии также призовет лидеров государств "семерки" продолжать санкционную политику в отношении России.

Премьер Великобритании Лиз Трасс считает, что нужно созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран - членов НАТО после массовых ракетных ударов России по Украине.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Трасс выступит с этим предложением во вторник на встрече лидеров стран Группы семи (G7) в онлайн-формате.

Также читайте Не бросит ли Запад Украину после войны: ответ Жданова

Премьер добавила, что встреча G7, к которой в онлайн-режиме также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, является еще одной возможностью подтвердить единство союзников против вторжения РФ.

"Международная поддержка борьбы Украины резко противостоит изоляции России на международной арене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту поколебать свою решимость помочь им его обрести", – говорится в выдержках из речи Трасс, которую она должна произнести на саммите G7.

Ожидается, что премьер призовет лидеров государств "семерки" продолжать санкционную политику в отношении России.

Лидеры G7, вероятно, также обсудят глобальный энергетический кризис, вызванный вторжением России, на фоне планов ввести ограничение цены на российскую нефть.

Зеленский ожидает поддержки Лондона

Ранее президент Владимир Зеленский во время разговора с Лиз Трасс заявил, что рассчитывает на лидерство Великобритании по закрытию украинского неба.

"Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности, по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", — отметил Зеленский в Телеграмм.

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Во время массированной атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

США и Германия предоставят современные системы ПВО

Белый дом подтвердил предоставление Украине современных систем ПВО. Об этом стало известно по итогам разговора президентов США и Украины. О каких именно системах ПВО идет речь, Байден не уточнил.

Германия намерена передать Украине в ближайшие дни первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты — до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.