Тратил госсредства на роскошную жизнь: Саакашвили получил 9 лет тюрьмы

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили приговорен к девяти годам лишения свободы по так называемому делу о пиджаках.

Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

Саакашвили обвиняли в том, что в 2009—2012 годах он потратил $3,2 миллиона из средств спецслужбы госохраны для личных целей — на одежду, обучение сына, аренду автомобилей, косметические процедуры. Сам он называет это дело политическим.

Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок.

Новый срок лишения свободы будут считать с момента задержания Саакашвили — то есть с 1 октября 2021 года. Таким образом, по приговору на свободу он сможет выйти только 1 октября 2030 года. В то же время он фигурирует по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и незаконном пересечении границы.

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