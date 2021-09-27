Травили цианидом: в Японии женщина нажилась на смерти мужа и любовников

Женщина будет отбывать пожизненный срок.

В Японии суд последней инстанции отклонил апелляцию, которую подала 74-летняя серийная убийца Исао Какехи. Женщина совершила преступления ради заработка (в общей сумме около 800 млн иен), она приговорена к смертной казни.

Об этом сообщает CNN.

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Какехи была арестована в 2014 году. Через три года окружной суд Киото признал ее виновной в убийстве мужа, двух сожителей и в одном покушении на убийство. Судебный процесс, который называют одним из самых длинных в истории Японии, длился четыре года.

В 2007 году Какехи совершила первое преступление: вместо лекарств подсунула своему 78-летнему любовнику Тосиаки Суехиро капсулу с цианидом. Яд привел к слепоте и другим проблемам со здоровьем, мужчина выжил и умер только через полтора года по причинам, несвязанным с отравлением.

В 2011 году женщина с помощью агентства знакомств выбрала новую жертву — 71-летнего Масанори Хонду. В марте 2021 года после встречи с ней он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле, и через два часа умер в больнице.

Ее третьей жертвой стал 75-летний Минору Хиоко, который до встречи с Какехи вылечился от рака легких. Как и в случае с Суехиро, она подменила лекарства цианидом, а когда приехала "скорая помощь", запретила реанимировать мужчину, который, по ее словам, страдал от смертельной болезни.

Через два месяца после смерти Хиоко женщина вышла замуж за 75-летнего Исао Какехи, а через месяц после свадьбы завела еще одного тайного любовника. В декабря 2013 года ее новый муж умер. Его смерть признали подозрительной, поэтому было проведено вскрытие. В сердце, крови и желудке погибшего обнаружили смертельную дозу цианида.

По версии следствия, мотивом убийства во всех случаях были деньги. Всего убийства принесли ему от 500 до 800 млн иен.

На суде Какехи утверждала, что невиновна, потом заявила, что убивала своих мужчин из ненависти, а затем отказалась от своих слов.

Напомним, в США родители 15-летней школьницы обнаружили в ее спальне мужчину, который прятался в шкафу целый месяц.

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