Травмы головы и конечностей: 12 польских силовиков госпитализировали в больницы после штурма мигрантами границы

В Польше также возбудили дело из-за нападения на силовиков.
На польско-белорусской границе, где мигранты 16 ноября швыряли у пограничников Польши камни, в результате столкновений пострадали более десяти силовиков.
Об этом заявил глава Главного комиссариата полиции Польши Ярослав Шимчик, пишет Polsat News.
По его данным, в результате попытки мигрантов прорвать границу рядом с пунктом пропуска "Кузница" были ранены девять полицейских, двое пограничников и один военнослужащий. У них травмы головы и конечностей. Их госпитализировали.
В связи с инцидентом местная прокуратура начала расследование, заявив: "Районная прокуратура в Соколке приняла решение о нарушении расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции".
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей.
Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС.
Как сообщалось, 15 ноября ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко из- за миграционного кризиса.
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