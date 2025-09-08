Требовал ли Трамп отказаться от российской нефти: в Венгрии ответили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Дональд Трамп не обращался к Венгрии с требованием прекратить закупку российской нефти.

Об этом Сийярто сказал в эфире программы «Час воинов» («Harcosok órája»).

«Конечно, такого сообщения не было, даже ничего похожего», — прокомментировал Сийярто появившуюся в прессе информацию.

Реклама

Он добавил, что, по его мнению, европейские страны делятся на две группы: к одной относятся те, кто осуждает Россию и тех, кто покупает у нее нефть, но при этом тайно, через азиатских посредников, делают то же самое. К другой группе относятся Венгрия и Словакия, которые открыто, без утаивания, покупают российскую нефть, поскольку это обусловлено их инфраструктурой.

Сийярто объяснил, что в Венгрию поступают два нефтепровода: один из России, другой из Хорватии. Однако мощности хорватского трубопровода недостаточно, чтобы удовлетворить общие потребности Венгрии и Словакии. То есть физически обеспечить поставки для этих двух стран только по этому маршруту невозможно.

«Учитывая инфраструктуру и физическую реальность, Венгрия может безопасно функционировать с энергетической точки зрения только при условии, что работает нефтепровод "Дружба". Трубопровод из Хорватии — отличный вспомогательный маршрут, но сам по себе он не способен обеспечить Венгрию и Словакию», — заявил Петер Сийярто.

По его словам, неправдой является то, что украинская армия атаковала нефтепровод «Дружба». Министр утверждает, что удар был нанесен по так называемому продуктопроводу между Россией и Беларусью.

Реклама

У Трампа требуют от Европы отказаться от российских нефти и газа

Между тем, как пишет Financial Times, министр энергетики США Крис Райт заявил, что европейские страны должны прекратить покупать российские энергоносители, если они стремятся, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Он объяснил, что эта торговля финансирует «военную машину» российского диктатора Владимира Путина.

По мнению Криса Райта, европейские страны могут покупать американский сжиженный природный газ, бензин и другие продукты ископаемого топлива. Это, по его словам, позволит выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС.

«Если бы европейцы поставили точку и сказали: "Мы не будем покупать российский газ, мы не будем покупать российскую нефть". Оказало ли бы это положительное влияние на то, чтобы США также агрессивнее подошли к [санкциям]? Безусловно», — сказал министр, добавив, что, по его мнению, это было бы экономически выгодно Европе. США стали бы для ЕС не только надежным поставщиком энергоносителей, но и союзником.

Издание Financial Times напомнило, что Брюссель оказывает давление на Вашингтон, чтобы тот ввел более жесткие экономические санкции против России, стремясь усилить давление на Путина для заключения мирного соглашения в Украине. Однако президент Трамп до сих пор не ввел дополнительные санкции против России.

Реклама

По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составил 14% общего импорта ископаемого топлива в ЕС. Это на два пятых меньше, чем в начале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Однако, как отмечает издание, это на 18% больше, чем в 2023 году, что, главным образом, объясняется увеличением поставок российского СПГ.

FT добавляет, что Брюссель разрабатывает правовые нормы для постепенного отказа от российских нефти и газа до 2028 года, но этот план встречает сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, которые продолжают покупать более дешевый трубопроводный газ из России.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области.