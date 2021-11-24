"Требуем немедленно прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым": новое правительство Германии обратилось к РФ

Также члены коалиции осуждают ограничение свободы слова внутри самой России.

В Германии три политических партии, прошедшие в Бундестаг во время национальных выборов, договорились о создании коалиции и разделе портфелей. Новая коалиция требует от России закончить военные действия на Донбассе и вернуть оккупированный Крым Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении трех ведущих партий, опубликованном в издании Spiegel.

В то же время представители новой коалиции — социал-демократов, зеленых и либералов — намерены строить политические отношения с союзниками в России, однако будут и дальше соблюдать интересы партнеров из Восточной Европы.

"Мы надеемся, что при нашем правлении будет пресечена попытка дестабилизировать ситуацию в Украине, а также вооруженный конфликт на Донбассе. К тому же Россия должна немедленно вернуть Крым, который был незаконно оккупирован и насильственно присоединен к РФ. Только тогда Германия сможет активизировать процессы в отношении снятие европейских санкций с России и ее высшего руководства", – подчеркнули в заявлении.