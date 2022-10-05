"Требуем уважать нашу государственность": в Казахстане возмутились заявлениями Захаровой о высылке украинского посла

В Казахстане негодуют по поводу заявлений МИД РФ о высылке посла Украины из страны.

Мария Захарова обозвала посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "воинственным русофобом" за его высказывания об убийстве россиян и заявила, что Казахстан обещал его выслать из страны, но не сдержал своего слова. В свою очередь заявления Захаровой в Казахстане назвали некорректными.

Об этом сообщает Информбюро. Казахстан.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал заявление российской коллеги Марии Захаровой по поводу высылки украинского посла из Казахстана.

"По поводу комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о высылке украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность его заявления диссонирует характер союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", — сказал Смадияров.

Он сообщил, что МИД Республики Казахстан сегодня, 5 октября, вызовет российского посла Алексея Бородавкина для разговора.

Также о позиции российского внешнеполитического ведомства высказался депутат мажилиса Азат Перуашев.

"Высказывания МИД РФ неуместны, некорректны, не отвечают нашим отношениям. Казахстан с уважением относится к позиции представителей России. Так же и Российская Федерация должна с уважением относиться к Казахстану и к нашему послу, являющемуся полномочным представителем РК в РФ. В целом мы понимаем, что это связано с войной между Россией и Украиной, но Казахстан ни с кем не сражается. Поэтому мы требуем уважать наших представителей, нашу государственность", — заявил депутат.

Напомним, что представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что в случае поставки Украине ракет большой дальности из США Россия признает Америку стороной конфликта.

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