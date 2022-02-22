Требует быстрой реакции: Госдеп США обещает ответные меры на признание Кремлем независимости ОРДЛО

Соответствующие шаги США будут предпринимать в координации с партнерами из стран Запада.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на признание Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", указ о котором подписал в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин.

В своем микробллоге в Twitter он пообещал скоординированные с союзниками ответные шаги.

"Признание Кремлем так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" "независимыми" требует быстрой и жесткой реакции, и мы сделаем соответствующие шаги в координации с партнерами", — написал он.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин поручил ввести войска на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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