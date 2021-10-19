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Требует меньших доз: в Японии испытывают новую вакцину против COVID-19

Требует меньших доз: в Японии испытывают новую вакцину против COVID-19

Associated Press

VLP Therapeutics Japan рассчитывает на то, что вакцина будет доступна для использования до конца 2022 года.

Японская компания-стартап в области биотехнологий VLP Therapeutics Japan объявила о начале клинических испытаний коронавирусной вакцины на базе информационной или матричной РНК, требует меньших доз, чем подобные вакцины, которые существуют сейчас. Это уже пятая компания в Японии, проводит клинические испытания производимой внутри страны вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что экспериментальная вакцина японской компании создана на базе технологии мРНК, что позволяет передачу генетической информации. Таким же образом были созданы вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Кроме того новая вакцина содержит инструкции в мРНК по самовоспроизведению в течение определенного периода. Это означает, что для достижения желаемого результата хватит и меньших доз.

Первая стадия клинических испытаний стартовала в больнице университета Оита на юго-западе Японии в минувший вторник.

Напомним:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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