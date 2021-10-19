Требует меньших доз: в Японии испытывают новую вакцину против COVID-19

VLP Therapeutics Japan рассчитывает на то, что вакцина будет доступна для использования до конца 2022 года.

Японская компания-стартап в области биотехнологий VLP Therapeutics Japan объявила о начале клинических испытаний коронавирусной вакцины на базе информационной или матричной РНК, требует меньших доз, чем подобные вакцины, которые существуют сейчас. Это уже пятая компания в Японии, проводит клинические испытания производимой внутри страны вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что экспериментальная вакцина японской компании создана на базе технологии мРНК, что позволяет передачу генетической информации. Таким же образом были созданы вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Кроме того новая вакцина содержит инструкции в мРНК по самовоспроизведению в течение определенного периода. Это означает, что для достижения желаемого результата хватит и меньших доз.

Первая стадия клинических испытаний стартовала в больнице университета Оита на юго-западе Японии в минувший вторник.

Напомним:

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что прекращает разработку одной из двух своих вакцин против COVID-19. Первые этапы исследований показывали выработки антител у 91-100% добровольцев после полной иммунизации этим препаратом.

против COVID-19. Первые этапы исследований показывали выработки антител у 91-100% добровольцев после полной иммунизации этим препаратом. Между тем в Ровно будут тестировать новую вакцину от коронавируса производителя, который планирует поставлять ее в США. Название препарата пока не разглашают, но для испытания ищут добровольцев.

производителя, который планирует поставлять ее в США. Название препарата пока не разглашают, но для испытания ищут добровольцев. В свою очередь главный государственный санврач Игорь Кузин рассказал, когда в Украине мы увидим отечественную вакцину от коронавируса. Так, по его словам, это будет еще не скоро, однако прототип вакцины может появиться уже в конце этого года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

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