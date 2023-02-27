"Требую дисциплины": Лукашенко собрал совещание силовиков после взрывов на аэродроме "Мачулищи" (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал "на ковер" силовиков после того, как 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы. Повреждение получил самолет-разведчик А-50У, координировавший запуски крылатых ракет по Украине.

Также известно, что с белорусского аэродрома взлетают российские истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на борту.

"В свете событий внутреннего характера и, прежде всего, внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси", – обратился к силовикам Лукашенко.

Однако на совещании Лукашенко не называет конкретные причины собрания. Он также призывает усилить меры безопасности на приграничных территориях Беларуси.

"Еще раз хочу потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины. У нас немалая численность людей в погонах, все вооружены. Это люди – заточенные на защиту своего отечества. Этим нам надо пользоваться. Выполнение своих обязанностей, особенно на границе. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования", — резюмировал белорусский диктатор.

Удар по белорусскому аэродрому "Мачулищи": что известно

В Беларуси 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме "Мачулищи" – значительные повреждения получил самолет дальнего радиолокационного отслеживания А-50У воздушно-космических сил РФ, координировавший запуски крылатых ракет по Украине.

Пока известно, что военный объект был атакован дронами, к взрывам могут быть причастны местные партизаны.

По данным Telegram-канала "Белорусский Гаюн", этот самолет прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. До взрыва он пробыл на белорусском аэродроме 54 дня, совершив 12 вылетов. Из открытых источников известно, что стоимость такого самолета составляет $330 млн.

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